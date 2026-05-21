Investigan un caso de abuso sexual a menores en un centro de preescolar de Lisboa con múltiples víctimas

Imagen de archivo de un agente de policía de Portugal.

Los detalles La Policía señala que el detenido ejercía de "auxiliar de acción educativa" en una escuela en Lisboa y pudo haber cometido "por lo menos" seis delitos de abuso sexual en niñas de entre cuatro y seis años.

La Policía portuguesa está investigando a un hombre detenido por presunto abuso sexual de cuatro niñas en edad preescolar en un centro educativo de Lisboa, sospechando que podría haber más víctimas. Según la Policía Judicial (PJ), el detenido, en prisión preventiva desde el viernes, trabajaba como "auxiliar de acción educativa" y podría haber cometido al menos seis delitos de abuso sexual. Los delitos ocurrieron durante el periodo de la siesta, cuando los niños estaban sin supervisión de otros adultos. Los hechos, denunciados por la escuela, se habrían producido entre abril y mayo de este año.

La Policía portuguesa investiga si un hombre que trabajaba en un centro educativo en Lisboa y que fue detenido la semana pasada por ser sospechoso de abusar sexualmente de cuatro niñas en edad preescolar podría haber agredido a más alumnos.

Una fuente de la Policía Judicial portuguesa (PJ) ha explicado en declaraciones a EFE que sospechan que el detenido, que se encuentra en prisión preventiva desde el viernes, podría haber causado más víctimas, ya que "trataba con muchos otros niños". "Este trabajo tiene que ser hecho con cuidado", ha afirmado la misma fuente.

De acuerdo con los datos de la PJ, el detenido ejercía de "auxiliar de acción educativa" en una escuela en Lisboa y pudo haber cometido "por lo menos" seis delitos de abuso sexual en niñas de entre cuatro y seis años.

En ese centro, el sospechoso era responsable de cuidar a menores en edad preescolar, "sobre todo, en el periodo de la siesta". "Cuando se encontraban sin acompañamiento de cualquier otro adulto o trabajador, el agresor se aprovechaba de esa circunstancia para la práctica de actos sexuales relevantes sobre los niños que se encontraban bajo su supervisión", ha indicado la PJ en un comunicado.

Los hechos investigados, denunciados por la propia escuela, ocurrieron presuntamente entre los meses de abril y mayo de este año.

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