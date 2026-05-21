Se busca al 'hombre drama' que se tira por las calles de Sevilla para pedir dinero o simular atropellos

Los vecinos del barrio de Nervión le conocen como 'el hombre drama' por su comportamiento que llevan meses denunciando. Se tira y repta por la calle obligando a los coches a hacer maniobras para evitarlo, provocando atascos.

Se busca al conocido como 'hombre drama', una persona muy conocida por los vecinos del barrio de Nervión, en Sevilla, que llevan meses denunciando su comportamiento.

Habitualmente, este hombre se dedica a tirarse y reptar por el suelo para pedir limosna entre los conductores o simular atropellos, lo que termina provocando enormes atascos.

Los conductores se ven obligados a hacer florituras con el coche para evitar atropellarlo. En otras ocasiones, pide dinero en las terrazas y, si recibe una negativa, comienza su 'performance' a modo de represalia.

Los vecinos están hartos de su comportamiento, que más allá de la cómica estampa, pone en peligro la integridad de los conductores, así como la suya propia. "Le puede buscar la ruina a alguien", afirma una vecina.

La Policía ya le ha detenido en varias ocasiones e incluso ha sido puesto a disposición judicial, pero sigue en la calle. "Más que un problema policial, es un problema de asistencia social", comenta Bea de Vicente.

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