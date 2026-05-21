Un joven se cae por un puente haciendo el pino en Pinos Puente, Granada: fue rescatado por los bomberos

El joven estaba haciendo equilibrios sobre el llamado Puente de la Virgen de este municipio granadino cuando se cayó de una altura de 15 metros. El rescate fue complejo debido a que terminó en una zona de difícil acceso.

En Pinos Puente, un municipio de Granada, un joven ha caído por un puente mientras hacía el pino. Como señala Iñaki López, el suceso, debido a la combinación de palabras que genera, "nos serviría para unas risas si no fuera porque tenemos un herido hospitalizado".

"El arte de titular", comenta Leo Álvarez. El periodista cuenta el joven, según se indica en el artículo publicado en el diario 'Ideal', "podría haber consumido algún tipo de sustancia". El chico ha caído a una altura de 15 metros por el Puente de la Virgen.

Álvarez señala que el caudal del río Cubillas, además, era muy bajo "de modo que se ha dado un buen leñazo". Por fortuna, aterrizo en una zona con abundante maleza y arbustos, que podría haber amortiguado la caída.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el rescate, que han llevado a cabo los bomberos, ha sido complicado y han necesitado una escala y un sistema de poleas. "Espérate que no se lo cobren", comenta Beatriz de Vicente. El joven fue trasladado, tras el rescate, al Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

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