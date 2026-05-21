La manifestación de docentes en Cataluña bloquea el tráfico en el centro de Tarragona y obliga a cortar dos carreteras

Los detalles Centenares de docentes han bloqueado el tráfico en la décima jornada de movilizaciones, un pulso que los sindicatos mantienen con el Govern desde el pasado 7 de mayo.

Este jueves, el acceso a la A-2 en Tarragona fue cerrado debido a una manifestación de docentes que cortaron la carretera, según el Servei Català de Trànsit. La huelga educativa se centra en Tarragona y Terres de L'Ebre y coincide con la negociación entre el Departamento de Educación y los sindicatos. Las conversaciones, que continuarán en los próximos días, se enfocan en el ámbito retributivo. El secretario de Mejora Educativa destacó el "buen tono" de las negociaciones, aunque los sindicatos expresaron avances limitados. Ustec, CGT y otros critican el bloqueo de CC.OO. y UGT al nuevo calendario.

El acceso a la A-2 en Tarragona está cerrado este jueves sobre las 09.15 horas en ambos sentidos hacia la N-240, debido a la manifestación de docentes que han cortado la carretera sobre las 08.15 horas, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en 'X'.

De hecho, la previsión es que la manifestación se desplace hacia el centro de la ciudad en las próximas horas. Esta jornada la huelga educativa es territorializada en Tarragona Y Terres de L'Ebre.

La mesa sectorial entre el Departamento de Educación y los sindicatos finalizó este miércoles, tras tres horas de reunión, con un nuevo calendario de negociaciones antes del 27 de mayo, coincidiendo con el día del siguiente paro en toda Cataluña del nuevo ciclo de huelgas.

Las próximas reuniones tendrán lugar este jueves y viernes por la tarde y el próximo martes, centradas en primer lugar en el ámbito retributivo, a la espera de concretar más fechas para acercar posiciones, tras seis jornadas de huelga convocadas por Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT e Intersindical.

Durante la reunión, el departamento ha profundizado en su nueva propuesta, que incluye acelerar los pagos de los incrementos salariales y más complementos para tutores para desescalar el conflicto, a lo que los convocantes de las huelgas presentes han replicado con una contrapropuesta que ampliarán próximamente.

"Siempre estaremos sentados a la mesa"

Una vez finalizado el encuentro, el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, ha puesto en valor el hecho de poder continuar con las conversaciones con los sindicatos y ha destacado el "buen tono" de todas las organizaciones implicadas en la mesa sectorial, reiterando la "mano tendida" del Govern a dialogar.

"Siempre estaremos sentados a la mesa y escucharemos las propuestas que nos puedan hacer. El viernes y el martes continuaremos las conversaciones para desescalar esta situación de tensión en el conjunto del sistema", ha señalado.

La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha asegurado que se han conseguido "pocos avances" durante la reunión y ha resaltado el hecho de que el primer tema de debate sea la cuestión salarial, de la que este jueves presentarán una propuesta y pedirán a Educación una "concreción" sobre su planteamiento de despliegue de recursos.

Por su parte, la secretaria general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha lamentado que CC.OO. y UGT -firmantes del acuerdo educativo en marzo- hayan "bloqueado" este nuevo calendario y les ha pedido "responsabilidad" y "asumir su error facilitando estas negociaciones".

La reunión no ha contado con la asistencia de Professors de Secundària (Aspepc-sps), que consideró la nueva propuesta de Educación insuficiente y, para denunciarlo, decenas de sus miembros se han acercadoal departamento, donde se ha celebrado la mesa sectorial, para criticar la política educativa de la conselleria.

La portavoz de la Federación de Educación de CC.OO. de Cataluña, Ester Vila, ha defendido el acuerdo de marzo en materia salarial, de escuela inclusiva y plantillas y ha explicado que se ha debatido acerca de una posible ampliación del incremento salarial del complemento autonómico porque "seguramente habrá presupuestos".

Y la responsable de Educación Pública de UGT, Lorena Martínez, ha mostrado su "sorpresa" ante el hecho de que las demandas de los convocantes de las huelgas están, en su opinión, "recogidas" en el acuerdo educativo.

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