Confradías que sí cuentan con mujeres: Maruja Vilches y otras pioneras que fueron nazarenas hace 40 años en secreto.

El contexto Era el año 1985 y la Cofradía 'Los Javieres' impulsó que las mujeres fuesen tratadas como iguales entre compañeros. Un año después, en 1986, aprobaron oficialmente la salida de mujeres; aunque se las sigue vetando como en Sagunto.

Hace 40 años, Maruja Vilches y otras mujeres rompieron barreras al participar en procesiones como nazarenas, enfrentando posturas machistas. En 1985, junto a su cofradía 'Los Javieres', salieron en secreto, marcando un hito que en 1986 se oficializó, inspirando a otras hermandades en Sevilla. Este cambio culminó en 2011 cuando el arzobispado decretó la igualdad de género en todas las cofradías. Maruja, quien llegó a ser hermana mayor, critica las posturas arcaicas como la de la Cofradía de Sagunto, que aún excluye a mujeres. Hoy, mujeres son reconocidas en diversas cofradías, demostrando que la pasión no tiene género.

Hace 40 años, Maruja luchó contra una postura machista y arcaica como la que estos días exhibe la Cofradía de Sagunto, la de no permitir mujeres. Gracias a eso, en 2011, el arzobispado de Sevilla emitió un decreto que obligaba a permitir a las mujeres en todas las procesiones. Está visto que la mentalidad de muchos hombres de Sagunto se ha quedado hace 40 años.

Presentamos a Maruja Vilches, que sigue emocionándose al recordar su primer día como nazarena. "Nosotras lloramos y nos abrazamos. Cuando llegamos a la iglesia fue, de verdad, un desborde", cuenta. Porque en el año 1985 ella y otras cuatro mujeres se convirtieron en pioneras. Gracias al impulso de su cofradía, 'Los Javieres', que quería que las mujeres fuesen tratadas como iguales.

En secreto, sin que ningún hombre lo supiera, salieron en procesión, como nazarenas. "Sentí tanta satisfacción", reconoce Maruja; aunque cuenta que no fue sencillo. "Nadie lo sabía. Llegamos a la iglesia con los antifaces puestos y un poquito más tarde que el resto de los hermanos".

Un año después, en 1986, en la cofradía 'Los Javieres' aprobaron oficialmente la salida de mujeres. Fue toda una revolución en Sevilla y se fueron sumando hermandades. De hecho, hasta protagonizaron portadas de los periódicos.

Ya en 2011, el arzobispo de Sevilla obligó por decreto a la igualdad entre hombres y mujeres en todas las cofradías. Por eso Maruja, que llegó a ser hermana mayor de la cofradía, no entiende posturas tan arcaicas como la de los hermanos de Sagunto. "¿Qué problemas pueden tener hacia ciertas circunstancias? No lo entiendo".

Ha costado mucho ir dando pasos, pero ahora han conseguido ser reconocidas. "La gente dice que somos valientes, nos aplauden", asegura.

Como a otras mujeres, como las que portan La Verónica desde 2013 en la 'Hermandad de la Santa Fe', de Alzira. O como las primeras mujeres en cargar imágenes en la Semana Santa de Villareal, en Valencia. Costaleras también desde 2023 podemos ver en Sanlúcar de Barrameda.

Todas, recibidas con los brazos abiertos y demostrando que en el vivir y en el sentir, la pasión no puede ni debe haber géneros.

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