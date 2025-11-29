Ahora

'016', teléfono contra la violencia machista

Escándalo en Castro Urdiales: descubren un chat donde más de 90 hombres compartían fotos de desnudos de sus parejas sin su consentimiento

Los detalles Todo ha salido a la luz gracias a un cartel puesto en una de las plazas del municipio. La concejala de Igualdad del Ayuntamiento ya ha puesto el asunto en manos de la Guardia Civil.

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Cantabria, ha denunciado un chat donde más de 90 hombres compartían fotos de desnudos de sus parejas o contactos sexuales sin su consentimiento.

Todo ha salido a la luz gracias a un cartel puesto en una de las plazas del municipio. En él, se denuncia que hay un grupo de WhatsApp formado por más de 90 hombres en el que se publicarían fotografías de desnudos de parejas o contactos sexuales sin que ellas lo supieran. Además, una de las mujeres denuncia haber visto sus fotos rondando las redes sociales.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Castro Urdiales ya ha puesto el asunto en manos de la Guardia Civil.

'016, teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

