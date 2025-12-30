El barco que naufragó con los españoles en Indonesia fue golpeado por tres grandes olas "impredecibles"

Lo que se sabe El envite de las tres grandes olas fue debido a un "fenómeno poco común" que duró entre uno y dos minutos antes de que las aguas volvieran a la calma

La búsqueda de la familia española desaparecida en Indonesia tras un naufragio ha concluido su quinta jornada sin resultados. Andrea Ortuño, la madre, se ha abrazado a los rescatistas que intentan localizar a su marido y dos hijos tras el naufragio del viernes. El barco fue golpeado por tres grandes olas, producto de un "fenómeno poco común", según Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo. El fenómeno duró entre uno y dos minutos. El cuerpo de la hija de Ortuño fue hallado este lunes. La búsqueda continuará con más de 150 personas y una docena de barcos.

La quinta jornada de búsqueda de la familia de españoles desaparecidos en Indonesia ha concluido. Andrea Ortuño , la madre, se ha abrazado este martes a los rescatistas que siguen buscando a su marido y a los dos pequeños tras el naufragio del viernes.

Según la investigación, fueron tres grandes olas las que golpearon el barco: la primera lo levantó, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió.

El envite de las tres grandes olas fue debido a un "fenómeno poco común" que hizo que el barco turístico donde navegaban los españoles naufragara, ha explicado este martes a EFE Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo.

El director ha estimado en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de estas olas y ha asegurado que este fenómeno "inusual e impredecible" duró entre uno y dos minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

Mientras, "la búsqueda sigue sin dar resultados", ha dicho a EFE el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión, Fathur Rahman, al término de las labores. El operativo, en el que este martes han participado unas 150 personas y más de una docena de barcos, continuará este miércoles.

"Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero todavía no lo hemos logrado (encontrar a los desaparecidos, un adulto y dos menores). Uno de los factores más determinantes es la climatología", ha apuntado a EFE Eko Lagay, uno de los rescatistas, al comentar que se enfrentaron hoy a "grandes olas" y "una lluvia intensa" en la zona de búsqueda.

Hallan sin vida a la hija

Este lunes fue hallado el cuerpo de la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio que tuvo lugar el viernes, según confirmó a EFE una fuente de la agencia indonesia de rescate BASARNAS.

Los tres españoles que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño.

Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente. Ortuño también viajaba en la embarcación pero fue rescatada junto a otra de sus hijas, según han aclarado fuentes cercanas a la familia después de la confusión inicial con las identidades.

