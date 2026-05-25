La Virgen del Rocío procesiona por la aldea de Almonte (Huelva) tras una salida que deja 22 atenciones

Los detalles Las patologías que más se han registrado han sido desvanecimientos, cuadros de ansiedad, traumatismos de carácter leve e hipoglucemias, ninguna de ellas grave.

La Virgen del Rocío inició su tradicional procesión en Almonte, Huelva, a las 03:08 horas del lunes de Pentecostés, visitando las 127 filiales presentes. Vestida con el terno de los Montpensier, la Blanca Paloma fue llevada a hombros tras el "salto de la reja" a las 03:02 horas. La procesión, que incluye un recorrido ampliado por la plaza de Doñana, se desarrolla con miles de fieles acompañando a la Virgen. El Operativo Ermita del Plan Romero atendió 22 casos médicos sin gravedad, destacando desvanecimientos y cuadros de ansiedad. Este año, Almonte vivirá la Venida de la Virgen en agosto.

La Virgen del Rocío ha salido de su ermita sobre las 03:08 horas de este lunes, Día de Pentecostés, para recorrer la aldea de Almonte (Huelva) y procesionar en su visita a las 127 filiales que han peregrinado hasta allí un año más. La Patrona de Almonte va ataviada con el terno completo de los Montpensier, recientemente restaurado en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

La Blanca Paloma recorre la aldea a hombros de los almonteños desde primera hora de la madrugada tras el conocido como 'salto de la reja', que se ha producido a las 03:02 horas, 20 minutos más tarde que en 2025 -cuando el salto fue a las 02:42 horas- y apenas unos cinco minutos después que en 2024 -a las 02:56 horas- y tras dos intentos de salto que se habían dado entre las 02:57 y las 02:59 horas y que fue aplacado por los santeros y los camaristas de la Virgen.

Los almonteños han hecho el salto una vez que el Simpecado de la Hermandad Matriz se asomaba por la puerta del santuario. Sin embargo, han esperado a que el Simpecado se posicionara frente a la Blanca Paloma para iniciar el camino. Igual de rápido que el salto han sido los pocos metros que distan el altar del pórtico, ya que la Patrona de Almonte ha salido de su santuario tan solo seis minutos más tarde.

Así, la patrona de Almonte recorre desde esa hora la aldea rodeada de miles de fieles, en un recorrido que se amplió el pasado año -aproximadamente 100 metros- en la zona de la plaza de Doñana, duplicando la superficie destinada a la ubicación de los simpecados de las hermandades filiales.

De este modo, al finalizar su paso por la calle Camaristas, la Virgen girará a la derecha para atravesar la plaza de Doñana por el pasillo central que divide las dos zonas ajardinadas. Este ajuste respondía a las dificultades que se generaban por la elevada concentración de hermandades en ese punto.

Asimismo, previa a la procesión, se ha sucedido el Santo Rosario desde la plaza de Doñana, que ha sido cantado este año por el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Garrucha (Almería).

Por delante aún quedan horas de procesión por las calles de la aldea almonteña, aunque al igual que su salida se desconoce cuándo realizará su recogida en el Santuario. En 2025, la Virgen del Rocío entró a las 12:32 horas tras casi diez horas de recorrido.

Cabe recordar que este año 2026 el pueblo de Almonte vivirá la Venida de la Virgen del Rocío. Un rito que tiene lugar cada siete años y en el que la Patrona almonteña es trasladada desde la aldea hasta su pueblo, en la tarde-noche del 19 al 20 de agosto.

De este modo, este verano será importante para el calendario de los rocieros, ya que al igual que estos días de romería, la aldea volverá a acoger a miles de personas que acompañarán a la Virgen del Rocío en su peregrinar a hombros de los almonteños en su salida, que tendrá lugar por el camino de Los Llanos para ser trasladada a través del campo por un recorrido de en torno a los 15 kilómetros de distancia

La salida deja 22 atenciones

El Operativo Ermita, integrado dentro del Dispositivo Aldea del Plan Romero, el cual garantiza la coordinación y asistencia sanitaria durante la salida de la procesión de la Virgen del Rocío, ha realizado un total de 22 atenciones,según ha informado el 112 de Andalucía.

Dos de los asistidos han tenido que ser trasladados al Centro Sanitario del 061 del nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), tal y como ha indicado el responsable del Grupo Sanitario del Plan Romero y director provincial del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Juan Chaves, ha abundado esta fuente en un comunicado.

Las patologías que más se han registrado han sido: desvanecimientos, cuadros de ansiedad, traumatismos de carácter leve e hipoglucemias, ninguna de ellas grave. Estas cifras son las más bajas de los últimos años, puesto que el pasado año el 112 tuvo que practicar 38 atenciones, ha precisado el EMA 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Además, los especialistas del 112 que trabajan en el Cecopi junto con a efectivos de la Guardia Civil, Unidad Adscrita de la Policía Nacional, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias del 061, han indicado que tanto la noche del domingo como las primeras horas de la madrugada del lunes se han desarrollado con normalidad.

Hasta 31 hermandades rocieras emprenderán el camino de regreso este lunes al finalizar los festejos. Por los caminos de Sevilla lo harán hasta 23 filiales, mientras que por los de Cádiz lo harán las ocho restantes.

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