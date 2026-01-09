Indonesia anuncia el fin de la búsqueda del niño español aún desaparecido tras el naufragio de un barco

Imagen de archivo de los integrantes de equipos de búsqueda de Indonesia en Labuan Bajo.

Los detalles El menor sin localizar, de 10 años, viajaba en el barco junto a una familia de seis miembros, de los que tres han fallecido y dos, una mujer y una niña, sobrevivieron.

Los equipos de rescate de Indonesia han dado por finalizado el operativo de búsqueda de los restos del niño que aún quedan por rescatar tras el naufragio el 26 de diciembre de un barco turístico en aguas del Parque Nacional de Komodo, con una familia española con tres fallecidos y dos supervivientes, además del niño de 10 años desaparecido.

La conclusión de la misión ha sido anunciada por oficiales de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS) de Indonesia, que ha coordinado el amplio despliegue, durante una comparecencia en la ciudad de Labuan Bajo.

Los barcos que han rastreado durante 15 días las aguas del Parque Nacional de Komodo, en el sur de Indonesia, han regresado este viernes al puerto sin encontrar al niño que queda desaparecido, en el último día del operativo.

"Hemos buscado en todas las áreas, tanto en el agua como en las costas, donde creemos que podría estar el cuerpo, pero, desafortunadamente, no hemos encontrado rastro", ha dicho a EFE Budi Widjaja, quien asiste a la familia del desaparecidos.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El niño que permanece desaparecido es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente.

Tras dar por terminada la misión, los equipos de búsqueda indicaron que mantendrán un seguimiento adicional por si hay nuevas pistas u otra nave encuentra el cuerpo del menor.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo. Cuatro tripulantes y un guía también fueron rescatados.

La última jornada del operativo llega después de que el jueves la Policía de Indonesia anunciara que investiga por un posible delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta 5 años de cárcel, al capitán y al jefe de máquinas de la embarcación siniestrada.

"Los investigadores evalúan si hubo un elemento de negligencia en la operación del buque que provocó el accidente marítimo con víctimas mortales", declaró en un comunicado el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental -donde se encuentra Komodo-, Henry Novika Chandra.

