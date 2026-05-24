Consumo estrecha el cerco a las inmobiliarias en España: "No hay una que no quiera cobrarte comisiones abusivas"

¿Qué está pasando? A pesar de ser "ilegales", hay muchas que cobran a los inquilinos las llamadas "comisiones de agencia" que ocultan en los contratos como prestaciones de servicios inmobiliarios

El Ministerio de Consumo ha iniciado una investigación contra una gran inmobiliaria que alquila numerosos pisos, aunque no ha revelado su identidad ni el motivo exacto. Las prácticas abusivas por parte de estas empresas son comunes, como explica Salva, un inquilino que pagó una comisión para poder alquilar un piso. A pesar de las multas, como la de 3,6 millones a Alquiler Seguro, estas prácticas persisten. Rufina, otra afectada, destaca la sensación de indefensión y la insuficiencia de las medidas actuales. El ministerio de Bustinduy se compromete a perseguir estas prácticas con sanciones millonarias.

El Ministerio de Consumo tiene el ojo puesto en las inmobiliarias. Tal es así que ha anunciado una investigación contra "una gran inmobiliaria que alquila muchos pisos". No han desvelado cuál es, tampoco el motivo por el que se la está investigando. Sin embargo, este tipo de prácticas y de abusos son el pan de cada día para quienes lidian con este tipo de empresas.

"No hay una sola que no quiera cobrarte comisiones de agencias que son abusivas o ilegales", ha compartido Salva, inquilino con una empresa inmobiliaria.

En su caso, estuvo meses buscando piso hasta que encontró uno por el que paga con su pareja un alquiler de 1.500 euros. No tuvo más remedio que pagar la comisión: "Te dice que de no hacerlo no te alquilan".

"Alquilaré a otro que sí lo pague, porque tengo una fila enorme", añade Salva sobre un concepto que aparece en su contrato como prestación de servicios inmobiliarios al inquilino: "Así es como lo maquillan".

"E insiste: "Me exigieron que firmara un documento en el que renunciaba a mi capacidad de reclamar. No lo he firmado, es un sacrificio terrible para mí y para mi pareja".

Ante esta situación, Consumo ha pasado a las multas. Como la de 3,6 millones a Alquiler Seguro por una practica que, dicen los inquilinos, sigue existiendo mientras que la empresa lo niega.

"Es una sensación de indefensión y de frustración", afirma Rufina. "Está bien que se hable de expedientes y que se pongan multas, pero no es suficiente. Va a seguir pasando".

El ministerio de Bustinduy insiste en que van a perseguir todas estas prácticas por las que las empresas se enfrentan a multas millonarias.

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