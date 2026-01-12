La emotiva carta de la española que sobrevivió al naufragio en Indonesia: "Sé que mis cuatro ángeles están a mi lado"

Los detalles La mujer ha expresado en un mensaje que ha publicado en sus redes sociales el agradecimiento que siente por el "amor" que está recibiendo. "Toca seguir por la mitad del equipo y honrarles el resto de mi vida", ha manifestado.

Andrea Ortuño, la española que sobrevivió al naufragio de un barco turístico en Indonesia, expresó su agradecimiento en Instagram por el amor recibido y por sus "cuatro ángeles". A pesar de su dolor, encuentra consuelo en su fe y en el recuerdo de sus seres queridos. Destaca el amor que compartía con su esposo, el exfutbolista Fernando Martín, y su gratitud por haber vivido momentos felices con él y sus hijos. Tras el naufragio del 26 de diciembre en el Parque Nacional de Komodo, Andrea fue rescatada junto a su hija de siete años, mientras que su esposo y otros hijos fallecieron. De regreso en Valencia, lamenta la suspensión de la búsqueda de su hijo Quique, desaparecido en Indonesia.

Andrea Ortuño, la mujer española que sobrevivió al naufragio de un barco turístico en Indonesia en el que murieron cuatro familiares, ha expresado en un mensaje en su perfil de Instagram el agradecimiento que siente por el "amor" que está recibiendo y por lo que ha vivido con sus "cuatro ángeles".

"Con el corazón roto a pedazos, pero con el alma llena del amor que estamos recibiendo", comienza la nota, donde Andrea confiesa que cree en Dios y que le da "mucha calma" saber que sus familiares "están en el cielo". "Con mis hijos he sentido la pureza del amor incondicional y nunca les olvidaré. Les hablaré en presente, porque ellos serán mi guía", manifiesta.

En lo referente a su marido, el exfutbolista Fernando Martín, la mujer dice sentirse "afortunada de vivir un amor real". "Estoy locamente enamorada de mi marido. Elegimos ser felices y mejores juntos y lo habíamos conseguido", subraya.

Así, la madre destaca que está "agradecida" por haber vivido lo que ha vivido con sus "cuatro ángeles". "Sé que ellos están aquí a mi lado. Ahora, toca seguir por la mitad del equipo y honrarles el resto de mi vida. Gracias a todos de corazón", concluye la publicación.

Tras naufragar el barco en el que viajaban el pasado 26 de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo, Andrea fue rescatada junto a su hija de siete años, pero falleció su hija Lía, de 12 años, su marido, Fernando Martín, y un hijo de este, Mateo, de nueve años, mientras sigue desaparecido Quique, de 10 años, hijo de Andrea y una expareja.

La mujer ya ha regresado a Valencia, después de que se suspendieran este viernes las labores de búsqueda del pequeño que sigue desaparecido en Indonesia, tras 15 días de rastreo exhaustivo de la zona del naufragio. Los cuerpos de Fernando Martín y de los dos niños encontrados fueron incinerados en el país asiático.

El barco fue golpeado por tres grandes olas

Según la investigación, fueron tres grandes olas las que golpearon el barco: la primera lo levantó, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió. El envite de las tres grandes olas fue debido a un "fenómeno poco común" que hizo que el barco turístico donde navegaban los españoles naufragara, según explicó Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo.

En este sentido, Risdiganto estimó en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de estas olas, y afirmó que este fenómeno "inusual e impredecible" duró entre uno y dos minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

