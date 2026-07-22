Desalojan a los 380 vecinos de Villanueva de las Cruces (Huelva) por la cercanía del fuego

Incendio que se desató en El Cerro del Andévalo (Huelva) en un terreno de dehesa

Los detalles La Junta ha enviado a los vecinos un mensaje Es-Alert en el que se informa de que tienen que abandonar el pueblo urgentemente. El desalojo se tiene que realizar a través de la carretera A-496, para llegar al municipio de Calañas y así dejar tanto el fuego como el humo a la espalda.

La Junta de Andalucía ha ordenado el desalojo de Villanueva de las Cruces, Huelva, debido a un incendio forestal cercano en El Cerro del Andévalo. Los 380 habitantes deben evacuar por la carretera A-496 hacia Calañas, ya que la A-475 está cortada. Calañas ha preparado instalaciones deportivas para acoger a los evacuados. En la zona trabajan 13 medios aéreos y 120 efectivos terrestres para controlar el fuego, que se propaga rápidamente debido a la vegetación de eucaliptos y encinas. El incendio afecta a una dehesa de alto valor ecológico, hogar de diversas especies animales.

La Junta de Andalucía ha ordenado el desalojo completo de Villanueva de las Cruces (Huelva), de unos 380 habitantes, ante la cercanía de las llamas del incendio que afecta desde la noche del martes a un paraje del vecino municipio de El Cerro del Andévalo.

La Junta ha enviado a los vecinos un mensaje Es-Alert en el que se informa de que tienen que abandonar el pueblo urgentemente. El desalojo se tiene que realizar a través de la carretera A-496, para llegar al municipio de Calañas y así dejar tanto el fuego como el humo a la espalda.

"Incendio forestal no controlado en Cerro del Andévalo. Si se encuentra en Villanueva de las Cruces, debe desalojar su vivienda en dirección a Calañas. Cierre puertas y ventanas. Siga las indicaciones de las autoridades", indica el mensaje enviado a los móviles de todos los vecinos del pueblo, según ha informado EFE.

La citada carretera es la única vía de salida del pueblo, ya que la otra carretera de salida y entrada al municipio, la A-475, se encuentra cortada entre los kilómetros 11,8 y 22,4, en dirección al municipio de Alosno, debido a la cercanía de las llamas.

En Calañas se han preparado sus instalaciones deportivas cubiertas para acoger a las personas desalojadas, según ha informado el Ayuntamiento, mientras que los vecinos se están organizando para prestar toda la ayuda que sea necesaria.

Fase de emergencia, situación operativa 1

Para intentar sofocar las llamas trabajan en la zona 13 medios aéreos: un helicóptero pesado, cuatro semipesados, uno ligero, cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación. Por tierra trabajan 120 efectivos, seis autobombas y cuatro buldóceres y se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado para coordinar el operativo.

Los bomberos trabajan en un terreno de dehesa con mucha población de eucaliptos, encinas y matorral, lo que está favoreciendo la propagación de las llamas en un incendio que ha obligado a decretar la fase de emergencia, situación operativa 1.

Con maquinaria pesada y equipos de tierra se intenta limitar el crecimiento de los flancos, aunque la intensidad de propagación es alta por masas de eucaliptos y encinar con matorral.

El incendio está afectando a una zona en la que viven distintas especies de animales en el centro de la provincia de Huelva, como jabalíes, ciervos, zorros, liebres, meloncillos o perdices y, en menor medida, conejos y liebres.

Se trata de una zona de dehesa de alto valor ecológico, además de ser uno de los lugares de Andalucía en los que se puede asistir en septiembre a ver en vivo la berrea de los ciervos en su apareamiento.

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