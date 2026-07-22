Muere un trabajador en un accidente en los talleres de Renfe en Villaverde (Madrid)

Los detalles El empleado fallecido pertenecía a una empresa contratista que prestaba servicio en la planta. Hay otros dos trabajadores heridos.

Un trabajador falleció y dos más resultaron heridos en un accidente laboral en la Base de Mantenimiento Integral de Villaverde, Madrid. El incidente ocurrió durante tareas de mantenimiento y las causas están siendo investigadas. El trabajador fallecido pertenecía a una empresa contratista que operaba en la planta. Renfe expresó sus condolencias a los familiares y compañeros del fallecido. Además de las investigaciones policiales y judiciales, Renfe realizará una investigación interna para esclarecer las circunstancias del accidente y prevenir futuros incidentes similares. La compañía se compromete a determinar las causas y mejorar la seguridad.

Un trabajador ha muerto y otros dos han resultado heridos como consecuencia de un accidente laboral producido este miércoles en la Base de Mantenimiento Integral de Renfe en Villaverde (Madrid). Según ha informado la Policía Municipal de Madrid, la víctima mortal es un varón de 30 años, que ha resultado aplastado por una maquinaria metálica de mantenimiento de trenes.

Los otros dos heridos en el accidente, ocurrido a las 14:19 horas, presentan diversas fracturas, pero su vida no corre peligro, según la Policía Municipal, que investiga las causas del accidente.

En un comunicado, la empresa señala que la víctima era trabajador de una empresa contratista y que el siniestro se produjo en el transcurso de unos trabajos de mantenimiento por causas que están siendo investigadas.

Además de las actuaciones que están realizando las autoridades competentes, la compañía anuncia que llevará a cabo una investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar sus causas.

A través de su comunicado, Renfe lamenta profundamente lo ocurrido y traslada sus más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros y allegados.

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