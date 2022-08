Cuando llega el mes de agosto, miles de españoles de vacaciones (y otros miles que no lo están) buscan alternativas para poder disfrutar de la mejor lluvia de estrellas del año, las Perseidas —o Lágrimas de San Lorenzo—, que tienen su pico de actividad a mediados de mes. No solo españoles, sino que millones de personas en todo el mundo sienten fascinación por este fenómeno astronómico, hasta el punto de acudir a puntos alejados de núcleos urbanos iluminados o con alta contaminación, preparados con telescopios y cierta dosis de paciencia, para poder vislumbrar alguna de las decenas de meteoros que pintan el cielo nocturno. Independientemente del lugar en el que uno se encuentre, todos estamos bajo el mismo cielo.

No obstante, y si bien existen mejores momentos para ver las Perseidas, así como mejores lugares desde donde disfrutarlas, no todo el mundo que quisiera puede acercarse a un punto concreto en ese pico de actividad. No solo eso, sino que no siempre la meteorología y las circunstancias acompañan: en 2022, por ejemplo, las Lágrimas de San Lorenzo coinciden con la denominada superluna del esturión, la luna llena de agosto, lo que hace que el cielo esté más iluminado que cuando hay luna nueva, por lo que se hace más complicado visualizar las estelas de las estrellas fugaces en el firmamento. También este año pueden impedir la correcta visualización de las Perseidas las tormentas: con un cielo nublado, las estrellas desaparecen de nuestra visión.

A esto habría que sumar las circunstancias personales: el mejor momento para ver la lluvia de estrellas suele ser de madrugada, y no todo el mundo se puede permitir acudir a un punto alto, a una montaña cercana o a algún lugar alejado de la contaminación lumínica para disfrutarlas en su máximo apogeo, o bien porque trabaja en ese momento o porque en la habitual hora de dormir, por la razón que sea... deben estar durmiendo. Para todos ellos, sin embargo, existen multitud de posibilidades para ver las lluvias de estrellas.

Gracias a Internet, es más que sencillo disfrutar de una lluvia de estrellas, desde cualquier punto del planeta, totalmente en directo y sin moverse de casa. Por ejemplo, gracias al Proyecto Virtual Telescope es posible ver la lluvia de estrellas desde el Observatorio Astronómico Bellatrix, en Italia, a través de una serie de telescopios robóticos: toda la información recogida por estos telescopios es retransmitida 'online' y en riguroso directo desde el 11 de agosto:

Otra opción es ver las Perseidas desde otro punto mucho más alejado: la emisora pública de Taiwán, de la mano del Área Educativa Astronómica de Tainan (TAEA) retransmiten también en directo las Lágrimas de San Lorenzo, esta vez mucho más cerca del pico de actividad de las mismas. La retransmisión arranca el 13 de agosto a las 14:00 (hora peninsular española), es decir, cuando en Taiwán serán las 20:00: unas horas después las Perseidas irán 'in crescendo', entre las 22:00 y las 00:00, momento en el que se esperan poder ver hasta 100 estrellas fugaces por hora. No hay mejor opción para verlo desde el móvil, desde casa o desde cualquier punto con acceso a Internet.

Al otro lado del océano, en el continente americano, el Observatorio Astronómico de Japón de la mano del periódico nipón 'Asahi Shimbun' ofrece la posibilidad de disfrutar de las Perseidas de 2022 desde el volcán Mauna Kea, en la isla de Hawái, donde se encuentra instalado el Telescopio Subaru. Lo cierto es que no es una retransmisión 'ad hoc' para las Lágrimas de San Lorenzo, sino que es una emisión que se mantiene en directo desde el pasado mes de noviembre en dirección al cielo, por lo que a través de esta vía no solo se puede disfrutar de la lluvia de estrellas, sino de cualquier otro acontecimiento que tenga lugar en el cielo y que sea visible desde Hawái.