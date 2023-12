El frío ya está aquí y nos encontramos con noches y mañanas gélidas, algo que provoca que los parabrisas de nuestros coches estén cubiertos de hielo. laSexta Noticias, en el vídeo que acompaña estas líneas, le cuenta qué debes hacer y qué no debes para no romper o rayar el cristal. Asimismo, también les da consejos para saber cómo deshacerse del hielo.

¿Cómo evitar el hielo? Hay dos medidas fundamentales para evitar que nuestro parabrisas esté cubierto de hielo. Por un lado, está llenar el depósito del parabrisas con limpiaparabrisas, nada de agua ni agua con alcohol ni ningún líquido que no sea el recomendado ya que podemos provocar una avería.

La segunda medida preventiva es dejar levantadas las escobillas "para que no se queden pegadas durante la noche con el hielo al cristal" y luego no poder descongelarlas, aconseja Ernesto Nava, director de la Escuela Race de Conducción.

¿Y si no podemos evitarlo?

El primer paso es descongelar nuestro coche arrancando el motor. "Para que así, desde el primer momento, empecemos a generar temperatura del motor y colocamos los ventiladores para que en cuanto salga el calor, empecemos a descongelar el cristal desde dentro", añade Nava. También está el truco del aire acondicionado, que también funciona ya que reseca el ambiente y evita la condensación, por lo tanto, desempaña.

El segundo paso es rascar. Esto se puede hacer con la "ayuda desde fuera de dos herramientas tan sencillas como un rascador y un limpiacristales", explica Nava. Asimismo, añade que con el rascador "vamos limpiando toda la superficie, nada de dejar una ventanita a través de la cual mirar".

¿Qué no se debe hacer?

Lo que no se debe hacer es utilizar rascadores que no sean de plástico o sal para descongelar ya que pueden acabar rayando la luna. Y otro error muy común que no podemos cometer es echar agua caliente al parabrisas porque la diferencia de temperatura puede hacer que el cristal se rompa.