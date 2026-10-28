Cómo ayudar tras el trágico accidente de dos trenes cerca de Toledo: donación de sangre, liberar centros sanitarios...

Dos trenes han colisionado a la altura de Urda (Toledo), a unos 145 kilómetros de Madrid, de donde habían salido por la mañana. Todavía no hay cifras cerradas, pero el siniestro ha dejado numerosos heridos y fallecidos.

A 145 kilómetros de Madrid, de donde habían salido, dos trenes han colisionado. Pasadas las 8:30h de la mañana, los dos trenes, que se dirigían hacia Sevilla —un Iryo y un AVE—, han chocado en el punto kilométrico 118, a la altura de Urda (Toledo), provocando una cifra aún indeterminada pero previsiblemente alta de heridos y muertos. Se trata del segundo accidente ferroviario grave que tiene lugar en España en lo que va de año, nueve meses después del de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos.

Aunque la información en las primeras horas tras el siniestro es limitada, son muchos los ciudadanos que tratan de buscar la manera de ayudar y colaborar con las víctimas del accidente o con sus familiares. ¿De qué manera pueden hacerlo? Siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades y los servicios de emergencias.

Liberar los centros hospitalarios próximos

Desde el centro de salud de Consuegra, ubicado a unos 10 kilómetros de Urda, han solicitado a los vecinos que no acudan al ambulatorio, que han cerrado para atender a los heridos del accidente. Además, han insistido en no acercarse a las inmediaciones para no colapsar ni obstaculizar el trabajo de los servicios de emergencias.

Por su parte, en el hospital universitario de Toledo han pedido que se libere el parking de manera inmediata, para facilitar el trabajo y el acceso de los equipos de emergencias que atienden a los heridos en el siniestro ferroviario.

Donación de sangre

Las autoridades sanitarias también han hecho un llamamiento generalizado a la donación de sangre, tan necesaria siempre pero especialmente en momentos así. En esta ocasión, se está pidiendo todo tipo de grupos sanguíneos, ante la necesidad inminente de cualquiera de ellos. La donación de sangre no está limitada a las zonas más próximas al accidente.

De hecho, desde la Comunidad de Madrid se han sumado a este llamamiento, animando a los ciudadanos a acudir a los puntos de donación de cualquier parte de la región.

Desde Madrid también han pedido a los donantes habituales que se acerquen a los hospitales de Ciudad Real y Toledo para reponer "urgentemente las reservas", pero también en los hospitales de Madrid y también en los autobuses de donación de sangre dispuestos en la Comunidad de Madrid, insistiendo en que en la capital están "sin reservas de muchos grupos".

🔴 Hospital General La Mancha Centro (Alcázar de San Juan) → A las 12:00h de la mañana, desde este hospital ubicado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) han pedido que no vaya más gente a donar, que actualmente hay muchas colas de donantes y el centro hospitalario está saturado.

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