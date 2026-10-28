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Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Accidente en Toledo

Estos son los dos trenes implicados en el accidente en Toledo: un Iryo y un AVE de Madrid a Sevilla

Pasadas las 8:30 de la mañana, en Urda (Toledo), dos trenes han colisionado la mañana del miércoles 28 de octubre. Las primeras informaciones ya apuntaban a un accidente "muy grave", el segundo en lo que va de año.

Estos son los dos trenes implicados en el accidente en Toledo: un Iryo y un AVE de Madrid a Sevilla Estos son los dos trenes implicados en el accidente en Toledo: un Iryo y un AVE de Madrid a SevillalaSexta/EFE

La mañana del 28 de octubre de 2026, dos trenes han chocado en lo que parece que puede ser uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de España. El siniestro ha tenido lugar pasadas las 8:30h de la mañana, en el punto kilométrico 118 a la altura de Urda (Toledo), a unos 70 kilómetros de la capital toledana, cuando un tren de Iryo y otro de alta velocidad (AVE) de Renfe han colisionado, provocando que varios vagones acabaran cayendo por el terraplén próximo a las vías.

El tren de Iryo es el número 6076, que realizaba el trayecto entre Madrid y Sevilla. Por su parte, el tren de Renfe es el AVE 02080 que cubría la misma ruta, que había salido a las 8:00h de Puerta de Toledo y tenía previsto llegar a Santa Justa a las 10:39h. Según ha explicado el portavoz de Castilla-La Mancha en TVE, en el Iryo viajaban 146 pasajeros y un bebé, mientras que en el AVE había 397 pasajeros.

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