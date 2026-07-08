Cómo saber cuál es tu grupo sanguíneo, cuándo debes conocerlo y cuál es el más común

Existen ocho grupos sanguíneos: A, B, AB o 0 y, a la vez, cada uno de ellos puede tener Rh positivo o negativo. Es importante saber qué grupo sanguíneo tienes porque hay algunos incompatibles.

¿Sabes cuál es tu grupo sanguíneo? Es probable que lo desconozcas, y no eres una excepción. El grupo sanguíneo es un dato clínico que muchas personas ignoran. Sin embargo, teniendo en cuenta que en 2025 más de un millón de personas donaron sangre en España, conocer qué tipo de sangre tienes puede ser más importante de lo que parece.

Por qué es importante conocer el grupo sanguíneo

Existen diferentes tipos de sangre, siendo los mayoritarios en España, los grupos A y Cero. Todos los tipos de sangre están formados por los mismos elementos esenciales que son: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma (la parte líquida de la sangre que transporta los demás componentes).

Pero la sangre también contiene antígenos. Esto son los que pueden hacer que el sistema inmunitario ataque la sangre transfundida si no es de un tipo compatible, según explican desde el blog DonarSangre.org, de la Cruz Roja.

¿Cuántos grupos sanguíneos hay?

Existen cuatro grandes grupos sanguíneos o tipos de sangre principales (el sistema AB0): A, B, AB y 0. El grupo sanguíneo viene determinado por los genes que se heredan de los progenitores. Cada grupo puede ser Rh positivo o Rh negativo, lo que significa que, en realidad, en total hay ocho grupos sanguíneos.

Anticuerpos y antígenos

La sangre se compone de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en un líquido llamado plasma. El grupo sanguíneo se define precisamente por los anticuerpos y antígenos que están presentes en la sangre, como explican desde la web del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Los anticuerpos son proteínas que se encuentran en el plasma y que forman parte de las defensas naturales del organismo. Los anticuerpos reconocen sustancias extrañas, como los gérmenes, y alertan al sistema inmunitario, que se encarga de destruirlas. Por su parte, los antígenos son moléculas proteicas que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos.

¿Cuál es el mejor grupo sanguíneo para donar?

Para donar sangre hay que tener en cuenta la carga de anticuerpos de cada grupo sanguíneo. El sistema ABO establece que:

El grupo sanguíneo A : tiene antígenos A en los glóbulos rojos con anticuerpos anti-B en el plasma

: tiene antígenos A en los glóbulos rojos con anticuerpos anti-B en el plasma El grupo sanguíneo B : tiene antígenos B con anticuerpos anti-A en el plasma

: tiene antígenos B con anticuerpos anti-A en el plasma El grupo sanguíneo 0 : no tiene antígenos, pero sí anticuerpos anti-A y anti-B en el plasma

: no tiene antígenos, pero sí anticuerpos anti-A y anti-B en el plasma El grupo sanguíneo AB: tiene antígenos A y B, pero no anticuerpos

Recibir sangre de un grupo ABO incorrecto puede poner en peligro la vida. Por ejemplo, si una persona con sangre del grupo B recibe sangre del grupo A, sus anticuerpos anti-A atacarán a las células del grupo A. Por eso, nunca se debe dar sangre del grupo A a alguien que tenga sangre del grupo B y viceversa. Por el contrario, como los glóbulos rojos del grupo O no tienen antígenos A ni B, no tampoco factor Rh, por lo que puede administrarse con seguridad a cualquier otro grupo, lo que convierte a las personas con este grupo en donantes universales. El inconveniente es que solo puede recibir sangre del grupo 0-.

Quién puede donar sangre a quién

En 2023, el índice de donación de sangre en España era del 33,5%, algo por debajo del año anterior, aunque suficiente para el país. Por comunidades autónomas, Extremadura es la comunidad donde más donaciones se hicieron, con casi 50 donantes por cada 1.000 habitantes, según del informe de la Federación Española de Donantes de Sangre (FedSang). Algo por debajo se encuentra Castilla y León, mientras Galicia se ha consolidado como la tercera comunidad más solidaria, con 39 donaciones por cada 1.000 habitantes.

Si tu sangre es 0+ , puedes donar a 0+, A+, B+, A

, puedes donar a 0+, A+, B+, A Si tu sangre es A+ , puedes donar a A+, AB+

, puedes donar a A+, AB+ Si tu sangre es 0+ , puedes donar a a B+, AB+

, puedes donar a a B+, AB+ Si tu sangre es AB+ , puedes donar solo a AB+

, puedes donar solo a AB+ Si tu sangre es 0- , eres donante universal, por lo que puedes donar a todos los grupos sanguíneos

, eres donante universal, por lo que puedes donar a todos los grupos sanguíneos Si tu sangre es A- , puedes donar a A-, A+, AB-, AB+

, puedes donar a A-, A+, AB-, AB+ Si tu sangre es B- , puedes donar a B-, B+, AB-, AB+

, puedes donar a B-, B+, AB-, AB+ Si tu sangre es AB-, puedes donar a AB-, AB+

¿De qué tipo sanguíneo puedo recibir sangre?

0+: Puedes recibir de 0+, 0-

A+: Puedes recibir de A+, A-, 0+, 0-

B+: Puedes recibir de B+, B-, 0+, 0-

AB+ (Receptor universal): Puedes recibir de todos los tipos sanguíneos

0-: Solo puedes recibir de 0-

A-: Puedes recibir de A-, 0-

B-: Puedes recibir de B-, 0-

A-: Puedes recibir de AB-, A-, B-, 0-

Qué pasa si te transfunden la sangre equivocada

Si una persona recibe sangre de un donante con un grupo sanguíneo incompatible, contendrá antígenos que harán reaccionar al organismo del receptor, que rechazará la sangre donada. Entonces se producirá una reacción inmunohemolítica aguda o una reacción hemolítica aguda a la transfusión, que puede llegar a ser mortal.

Cuando los anticuerpos del receptor atacan las células sanguíneas de la transfusión, estas se rompen y liberan sustancias en el torrente sanguíneo que pueden causar daños. Como consecuencia, los riñones pueden resultar dañados. La transfusión debe pararse. Algunos síntomas de una reacción hemolítica aguda a la transfusión son: escalofríos, dificultad para respirar, dolor torácico, dolor lumbar, fiebre y náuseas.

¿Cómo saber mi grupo sanguíneo?

1. Análisis de sangre: puedes pedir al médico que te haga esta prueba si no conoces tu grupo sanguíneo, aunque es probable que lo puedas encontrar en algún documento de tu historial médico, en especial si has sido madre o has pasado por alguna operación.

2. Test del grupo sanguíneo de farmacia: las pruebas son de venta libre en la farmacia. El resultado aparece en unos minutos. Para utilizar estos kits hay que pincharse el dedo con una aguja y poner una gota de sangre en un reactivo para comprobar la presencia de anticuerpos y del factor Rh.

Documentos en los que aparece el grupo sanguíneo

Así puedes conocer tu grupo sanguíneo: estos son los documentos en los que aparece

Si estás buscando tu grupo sanguíneo, hay algunos documentos que puedes revisar porque es probable que allí aparezca.

1. El grupo sanguíneo suele estar en el Libro de Nacimiento que solían entregar en el hospital cuando nace un bebé. Sin embargo, desde 2021 ya no se expide este documento.

2. Si eres donante de sangre, tu grupo estará en el carné de donante o la documentación que te remiten.

3. Si te han operado, es muy probable que tengas la información sobre tu sangre en los estudios preoperatorios.

Cuándo necesitas saber tu grupo sanguíneo

Las situaciones más habituales en las que es necesario conocer cuál es tu grupo sanguíneo son las siguientes:

1. En caso de necesitar una transfusión de sangre, porque la sangre que recibas deberá ser compatible. Dar a alguien sangre del grupo equivocado puede ser mortal.

2. Si estás embarazada. Es importante también saber si es Rh negativo o positivo en concreto por el factor Rhesus, que se produce cuando el feto hereda un antígeno paterno ausente en la madre, que atraviesa la placenta durante el parto, estimulando la producción de anticuerpos maternos, explican desde la web de la Clínica Universitaria de Navarra.

3. Para donar sangre.

4. Antes de cualquier cirugía.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido