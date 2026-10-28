Un pasajero a bordo del tren accidentado en Toledo: "El golpe ha sido de una potencia gigantesca. Si estoy vivo, es de milagro"

Los detallesMiguel Ángel Pérez Laguna, que viajaba en el vagón uno del AVE que cubría la ruta Madrid-Sevilla, ha contado en Capital Radio cómo ha vivido la colisión, el vuelco de los vagones y los momentos en los que los pasajeros han intentado salir por las ventanas.

Miguel Ángel Pérez Laguna, pasajero del AVE Madrid-Sevilla que colisionó con un tren Iryo, relató en 'Capital Radio' su experiencia durante el accidente. Viajaba en el vagón uno y sufrió heridas leves. Describió el impacto como un "tremendo choque" que volcó todos los vagones hacia la izquierda. Pérez Laguna detalló el estado de los trenes como "destrozados" y mencionó que los pasajeros descendieron a un campo cercano para ponerse a salvo. Se ayudaron mutuamente a salir rompiendo ventanas. "El golpe fue de una potencia gigantesca", afirmó, sintiéndose afortunado de estar vivo.

Uno de los pasajeros del AVE que cubría la ruta Madrid-Sevilla y que ha chocado con un tren Iryo, Miguel Ángel Pérez Laguna, ha relatado en 'Capital Radio', en una entrevista con Laura Blanco, cómo ha vivido los primeros minutos del accidente. Viajaba en el vagón uno y ha asegurado que ha sufrido heridas leves: "Tengo leves rasguños".

"Tremendo choque el que se ha escuchado, pero además muy fuerte", ha explicado. Según su testimonio, el impacto ha provocado que los vagones volcaran: "El tren ha volcado enteramente, todos los vagones se han volcado hacia la izquierda".

Pérez Laguna también ha descrito el estado en el que han quedado los convoyes tras la colisión. "Destrozados, no había nada dentro, todo era espantoso", ha contado. Después de salir del tren, los pasajeros han bajado a un pequeño campo situado en los alrededores. Desde allí, ha podido observar los daños: "Ahora mismo estoy viendo el tren desde el lado de la izquierda, volcado; es donde se veían destrozados varios vagones".

El viajero ha explicado que han intentado ayudar a salir a otros pasajeros rompiendo o retirando las ventanas para poder abandonar los vagones y ponerse a salvo en los alrededores. "Sin duda, el golpe tiene que haber sido fortísimo. Si estoy vivo, es de milagro", ha afirmado.

"Hemos sentido el golpe, no había nadie de pie, porque el golpe ha sido de una potencia gigantesca", ha concluido.

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