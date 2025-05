Comienza el juicio al hijastro de la alcaldesa de Marbella por narcotráfico y tráfico de influencias

No era un lunes cualquiera en la Audiencia Nacional. En la tercera fila del macrojuicio que ha comenzado hoy, un hombre intentaba esconder su rostro. Se llama Joakim Broberg. No es un acusado más: es el hijastro de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella por el Partido Popular. Y para la Fiscalía, es el cabecilla de una organización criminal que movía droga desde el norte de Marruecos hasta Suecia, con base en Andalucía.

Según los investigadores, Broberg no solo coordinaba rutas de tráfico internacional. También presumía de su poder político. En una de las escuchas que recoge la causa, se le oye decir: "Ahora tenemos la Junta de Andalucía, tenemos Marbella, tenemos Estepona, tenemos todo… la ciudad es nuestra, básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía".

La conexión con el poder no era solo retórica. laSexta publicó audios en los que se escucha a la propia alcaldesa organizando reuniones para su hijastro con concejales de su equipo de gobierno. En uno de ellos, Muñoz le dice: "Yo ya he hablado con Vicky. Entonces mejor en el puerto deportivo, ¿vale?". "Vale, ok", responde él. Se refería a la entonces concejala de Medioambiente y Playas.

Las escuchas telefónicas han sido claves para sentar a Broberg en el banquillo. Incluso su difunto padre —Lars Broberg, marido de la alcaldesa— intentó advertirle: "El teléfono que estás sujetando, no lo uses más. Están grabando todo". Pero ya era tarde. Lars Broberg también iba a ser juzgado, pero murió hace dos años.

A pesar de las evidencias, Ángeles Muñoz ha negado cualquier vinculación entre su hijastro y el Ayuntamiento: "Absolutamente, nada que ver con el Ayuntamiento", ha dicho públicamente.

La Fiscalía pide 22 años de prisión y una multa de 30 millones de euros para Broberg. El juicio apenas comienza, pero ya ha sacudido de lleno a uno de los bastiones del PP en la Costa del Sol.