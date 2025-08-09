Las olas de calor ya se miden por código postal con diferencias de hasta cinco grados en barrios de la misma ciudad

Los detalles Los distritos más humildes sufren más un calor que va a quedarse más días en España. Sin piscinas, sin aires acondicionados... y, en ocasiones, incluso sin zonas verdes.

España enfrenta una intensa ola de calor que se prolonga por más de una semana y aún persistirá, con temperaturas superando los 40 grados en diversas regiones. Este fenómeno afecta de manera desigual, siendo los barrios menos pudientes los más perjudicados, ya que carecen de recursos como piscinas y zonas verdes para mitigar el calor. Las soluciones son limitadas, y muchos no pueden costear el aire acondicionado. La ola de calor, la segunda de 2025, es la más prolongada desde 2022, con 11 días consecutivos de altas temperaturas. Se esperan máximas de 45 grados en Lanzarote y mínimas tropicales en gran parte del país.

Más de una semana de ola de calor... y lo que queda. Porque todavía restan muchos días con temperaturas de más de 40 grados en muchos puntos de España. De sol. De temperaturas altísimas y de buscar sea como sea la sombra. Es lo que hay. Es lo que toca. Es lo sufren los españoles... pero, eso sí, de forma desigual.

Porque en España el calor va por barrios, y es que es un hecho que la temperatura se mide por el código postal con hasta cinco grados de diferencia en distritos de la misma ciudad.

Una que sufren más los que menos tienen. Porque son los barrios menos pudientes los que más se enfrentan al calor. A uno contra el que cada vez combaten con menos armas.

Y es que las piscinas ya escasean, como cuentan los vecinos de un barrio en el que antes había dos y ya ninguna. Porque incluso hay distritos sin zonas verdes en las que encontrar la sombra es prácticamente un milagro.

Ni tan siquiera, como expresan, en unas paradas de autobús que también están a pleno sol. Ante esto no queda más que estar en casa y poner el aire acondicionado... pero tampoco. "Soy pobre, no tengo", dice un vecino.

Las soluciones, por tanto, cada vez más escasas. Como dicen, los abanicos y las persianas, y que quien pueda vaya a la piscina del gimnasio o a la playa, algo que tampoco hay demasiados en algunos barrios que se puedan permitir.

Todavía queda de ola de calor

Y aun queda. Queda mucho. Porque la ola de calor, la segunda de 2025, va a seguir sin dar tregua y será la más larga vista en España desde 2022. Las temperaturas seguirán siendo elevadas con hasta 44 provincias en aviso. Varias islas del archipiélago canario, en nivel rojo.

Se alcanzarán los 35ºC en la mayor parte de la Península y en Canarias, así como en puntos de Baleares. A su vez, se superarán los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del archipiélago canario. Ese mismo valor se podrá registrar también en las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia y de la meseta norte. En Lanzarote se alcanzarán los 45 grados de máxima.

Las mínimas también subirán, en algunos casos hasta en dos grados, dejándonos noches de lo más tropicales en la mayoría del territorio español. Esta ola de calor se ha convertido en la más larga desde 2022 con 11 jornadas consecutivas.