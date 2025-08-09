Ahora

Intento de robo violento

Detenidos dos hombres disfrazados de mujer en pleno robo en Barcelona: intentaron sustraer joyas y dinero por 300.000 euros

Los detalles Los arrestados portaban pelucas y senos falsos e intentaron agredir a los Mossos arrojándoles objetos, joyas y dinero.

Robo en joyería.
Dos hombres disfrazados de mujer con pelucas, senos falsos y maquillaje han intentado asaltar una joyería en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi. Sin embargo, ambos han sido detenidos infraganti.

Tanto la Guardia Urbana como los Mossos d'Esquadra se personaron en el lugar de los hechos tras recibir este lunes un aviso del 112 de un robo violento en un comercio.

Cuando los agentes llegaron a la joyería, los asaltantes, que portaban pelucas y senos para no ser identificados, intentaron huir del establecimiento y agredieron a las autoridades lanzándoles objetos, joyas y dinero.

El valor total de las joyas y el dinero que tenían como objetivo sustraer estos hombres, de 27 y 35 años, superaría los 300.000 euros.

Ambos acumulan un total de nueve antecedentes policiales y pasaron a disposición judicial este jueves. Por su parte, una Unidad de agentes de Sarrià-Sant Gervasi ha abierto una investigación.

