Detienen a un menor de 16 años e imputan a una docena por los altercados contra la Policía en Azpeitia

Increpan y agreden a la Policía Local y Ertzaintza en Azpeitia tras sancionar a un joven por realizar una pintada.

El contexto Todo empezó con una pintada contra la Policía. Los agentes sancionaron a un joven por haber dañado el mobiliario urbano y media hora después, un gran grupo de personas fueron hasta la comisaria para quejarse. Dos agentes de la Ertzaintza resultaron heridos.

El pasado 20 de julio, una pintada contra la Policía en Azpeitia desencadenó una serie de disturbios. Tras identificar y sancionar al autor, un grupo de personas increpó y agredió a agentes de la Policía Local y la Ertzaintza, que acudieron en su apoyo. Tres semanas después, la Ertzaintza ha detenido a un joven de 16 años, quien ha quedado en libertad, y ha imputado a diez personas más por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. La investigación sigue abierta, lo que podría llevar a más detenciones e imputaciones en el futuro.

Tres semanas después de los disturbios en Azpeitia, en Gipuzkoa, la Ertzaintza ha anunciado la detención de un adolescente de 16 años. Aunque ha quedado en libertad.

Todo empezó con una pintada contra la Policía. Los agentes la descubrieron sobre las 04:00 horas de la madrugada y rápidamente identificaron y sancionaron a un joven por haber dañado el mobiliario urbano con su pintura. Le multaron por haber causado un "deslucimiento de bienes públicos". Hasta aquí, todo normal. Si no fuera porque una media hora después, un gran grupo de jóvenes se desplazaron hasta las dependencias policiales de Azpeitia para quejarse por la sanción interpuesta.

El ambiente se fue caldeando hasta el punto que la Ertzaintza tuvo que acudir en apoyo de los policías locales. El resultado: una batalla urbana, disturbios y agentes increpados y agredidos. De hecho, según ha comunicado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco este sábado, los hechos se saldaron con dos agentes de la Ertzaintza heridos.

Ahora, la investigación que se abrió nada más suceder lo anteriormente relatado ha permitido la imputación de una decena de personas. Aunque lo más importante es la imputación del menor que, como hemos adelantado, ha sido puesto en libertad tras la realización de las diligencias correspondientes. Se les atribuyen delitos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad.

Todavía no se da por cerrada la investigación, por lo que puede haber más detenciones e imputaciones de responsables.