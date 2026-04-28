Muere una persona atropellada por un tren de la R4 de Rodalies en Terrassa

Imagen de archivo de un tren de Rodalies.

Los detalles El accidente obligó a Protección Civil a activar la prealerta del plan de emergencias ferroviarias (FERROCAT), aunque fue desactivada una vez que se puso en marcha el transporte alternativo por carretera.

Una persona falleció al ser atropellada por un tren de la línea R4 de Rodalies en un punto de paso no autorizado cerca de la estación de Terrassa est (Barcelona), según Protección Civil de Cataluña. El incidente ocurrió a las 20:25 horas del lunes 27 de abril, lo que llevó a la suspensión del servicio ferroviario entre Sabadell Sud y Terrassa. Adif implementó un servicio alternativo por carretera. Protección Civil activó la prealerta del plan de emergencias ferroviarias (FERROCAT), que fue desactivada tras establecerse el transporte alternativo.

Una persona ha muerto tras ser atropellada por un tren de la línea R4 de Rodalies cuando se encontraba en un punto de paso no autorizado a la salida de la estación de Terrassa est (Barcelona), según ha informado Protección Civil de Cataluña.

Esta incidencia tuvo lugar a las 20:25 horas del lunes 27 de abril y provocó la suspensión de la circulación ferroviaria en esta línea entre las estaciones de Sabadell Sud y Terrassa, aunque se estableció un servicio alternativo por carretera, precisó Adif.

El accidente obligó a Protección Civil a activar la prealerta del plan de emergencias ferroviarias (FERROCAT), aunque fue desactivada una vez que se puso en marcha el transporte alternativo por carretera.

Una vez finalizadas las actuaciones de los servicios de emergencia, la circulación se reanudó progresivamente hasta recuperar la normalidad a primera hora de la mañana de este martes.

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