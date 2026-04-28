Detenida una alumna de 14 años por vender cocaína rosa en un instituto de Alicante

Imagen de archivo de una incautación de 'cocaína rosa' o 'tusi'

El contexto Los hechos conocidos ahora se produjeron el pasado marzo y los agentes del Grupo de Menores (Grume) que participaron en las pesquisas identificaron a otras dos estudiantes por el consumo de estas sustancias estupefacientes.

Una estudiante de 14 años fue detenida en Alicante por presuntamente vender cocaína y tusi en un instituto de la ciudad. Los hechos ocurrieron en marzo, y la investigación del Grupo de Menores (Grume) identificó a otras dos alumnas por consumo de drogas. Las estudiantes implicadas cursan segundo y tercer año de secundaria. Además, se arrestó a un menor de 17 años, no escolarizado en el instituto, por presuntamente suministrar la droga a la joven. Tras su detención, la menor quedó bajo la tutela de sus padres tras ser puesta a disposición de la Fiscalía de Menores.

Una alumna de 14 años ha sido detenida en Alicante por, presuntamente, vender cocaína y tusi (cocaína rosa) en clase de un instituto de la zona sur de la ciudad, han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

Los hechos conocidos ahora se produjeron el pasado marzo y los agentes del Grupo de Menores (Grume) que participaron en las pesquisas identificaron a otras dos estudiantes por el consumo de estas sustancias estupefacientes.

Las alumnas detenidas e investigadas cursan segundo y tercer curso de secundaria y en la operación también se ha arrestado a un cuarto menor de 17 años, que no está escolarizado en dicho instituto, por considerar que fue la persona que facilitó la droga a la primera.

Tras el arresto, la adolescente de 14 años fue puesta a disposición de la Fiscalía de Menores de Alicante y posteriormente quedó bajo la tutela de sus progenitores.

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