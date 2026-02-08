Ahora

Dos personas heridas

Evacuan a 19 personas por un incendio en un bloque de viviendas en Manresa

Los detalles Los 'Bombers' de la Generalitat de Catalunya han informado de una evacuación en un edificio de la localidad catalana, con 20 afectados. El SEM ha activado tres ambulancias por este incidente, en el que dos personas han resultado heridas.

Los Bomberos ante el edificio incendiado en Manresa (Barcelona).

Bombers de la Generalitat de Catalunya han evacuado a 19 personas por un incendio este domingo en un bloque de pisos en Manresa (Barcelona), por el que dos personas han sido heridas y trasladadas al hospital de Manresa, ha informado el Servicio Médico de Emergencias (Servei d'Emergències Mèdiques, SEM), que ha activado tres ambulancias.

Bombers sigue trabajado "activamente" con siete dotaciones en el incendio, que ha afectado, principalmente, a la planta baja de un piso en el número 27 de la calle de Santa Llúcia, y que se ha prorrogado al segundo y tercer piso afectando a toda la escalera, según ha informado el cuerpo también en X.

Los Bomberos han evacuado por la fachada a 16 personas y han evacuado a otras 3 en el edificio colindante, que se ha visto afectado por el humo.

El cuerpo de Bomberos ha activado la unidad del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) para evaluar el riesgo estructural de los inmuebles afectados. Además, también se ha desplazado al lugar de los hechos el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Manresa.

