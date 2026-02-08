Las impactantes imágenes de la crecida del Guadalquivir: casas inundadas y calles anegadas en Córdoba

Los detalles El Guadalquivir empieza a bajar en Córdoba tras rozar los seis metros. La crecida dejó desalojos, viviendas anegadas y cortes preventivos. El nivel sigue alto, pero las autoridades hablan de fase descendente y reabren el Puente Romano al paso peatonal.

El río Guadalquivir en Córdoba ha comenzado a disminuir su nivel tras alcanzar casi seis metros a medianoche, situándose en 5,6 metros a las 9:30 horas del domingo, aún por encima del nivel rojo de 2,5 metros. Esta crecida ha provocado inundaciones en varios municipios, cubriendo casi por completo algunas casas. El Ayuntamiento de Córdoba evacuó a cerca de 724 viviendas en zonas inundables, permitiendo el regreso de sus propietarios este domingo, aunque 135 vecinos seguirán evacuados. El alcalde, José María Bellido, ha indicado que la emergencia está en fase descendente. Además, se ha reabierto el Puente Romano al tránsito peatonal.

El río Guadalquivir a su paso por Córdoba ha comenzado a bajar su nivel durante la madrugada, tras rozar los seis metros al filo de la medianoche. A las 9:30 horas de este domingo, se sitúa en 5,6 metros de agua, todavía muy por encima de los 2,5 metros que marcan el nivel rojo. Un nivel rojo que se repite en su paso por Sevilla.

La situación ha dejado imágenes impactantes. La crecida del Guadalquivir ha provocado inundaciones en algunos municipios de Córdoba, donde el agua llega a cubrir casi por completo varias casas.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Córdoba desalojó a cerca de 724 viviendas de las zonas inundables de la ciudad. Sus propietarios podrán volver este domingo. Sin embargo, 135 vecinos aún permanecerán evacuados.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que, aunque la emergencia continúa, ya lo hace "en una fase descendente en cuanto a la problemática que ha venido arrasando". Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba ha anunciado la reapertura al tránsito peatonal del Puente Romano, "tras la inspección realizada y viendo el nivel del río", que continúa bajando a su paso por la capital.

