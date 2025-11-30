Cuatro muertos en un cayuco que se quedó sin víveres cerca de El Hierro

Imagen de archivo de un barco de Salvamento Marítimo llegando al puerto de La Restinga, en El Hierro.

¿Qué ha pasado? En la neumática viajaban más de 100 personas que han sido rescatadas. Algunas presentaban mal estado de salud tras quedarse sin comida y agua a 30 kilómetros al sur de la isla por lo que siete personas han sido trasladadas al Hospital, una de ellas grave.

El drama migratorio en Canarias se intensifica con el rescate de un cayuco por parte de Salvamento Marítimo, donde encontraron cuatro fallecidos entre más de cien personas a bordo. Los migrantes, en mal estado de salud, se quedaron sin comida y agua a 30 kilómetros al sur de El Hierro. A las 6:25 horas, el 112 alertó a Salvamento Marítimo sobre la embarcación parada sin combustible. La salvamar Navia y el helicóptero Helimer 201 rescataron a los ocupantes a las 8:15, llegando a puerto a las 10:15. Paralelamente, continúan buscando otra embarcación precaria.

En paralelo, siete personas han sido trasladadas al Hospital, una de ellas grave, según informa el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

A las 6:25 horas, el Centro Coordinador de Emergencias del 112 del Gobierno de Canarias informó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la llamada de un cayuco desde alta mar en la que manifestaban estar parados sin combustible y sin víveres.

Tras trasladar el cayuco su posición, los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Navia y al helicóptero Helimer 201, que rescató a los ocupantes del cayuco sobre las 8:15 hora local y llegó a puerto sobre las 10:15 de la mañana.

Además, en la mañana de este domingo, según informa Salvamento Marítimo, el Helimer 201 y la salvamar Diphda han salido a la mar en búsqueda de un segundo cayuco. De momento, no se ha logrado localizar esta embarcación, en cuya búsqueda opera, en estos momentos, una patrullera de la Guardia Civil y el helimer 201 de Salvamento.

En paralelo, los servicios intervinientes comprueban si los teléfonos coinciden con los del primer cayuco, es decir, si se hubiese tratado de un aviso proveniente de la misma embarcación.

