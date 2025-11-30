Ahora

Salía de una fiesta

Una mujer, herida grave tras ser apuñalada por su expareja en Costitx, Mallorca

Los detalles Después de la agresión, este hombre ha intentado quitarse la vida, pero ha sido detenido por la Guardia Civil. Después, ha sido trasladado al Hospital de Inca.

Una mujer se encuentra herida de gravedad tras haber sido apuñalada presuntamente a manos de su expareja este domingo cuando salía de una fiesta en una finca en las afueras de Costitx, Mallorca.

Según ha avanzado 'Crónica Balear', los hechos han ocurrido sobre las 05.12 horas, cuando la mujer ha sido sorprendida por su expareja al salir de una fiesta en una casa a las afueras de esta localidad del Pla de Mallorca.

El hombre se ha personado en la finca y ha agredido a la mujer, de unos 35 años, que debido a las heridas que presentaba ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases, en estado grave.

Después de la agresión, el varón ha intentado quitarse la vida, pero ha sido detenido por la Guardia Civil. Después, ha sido trasladado en estado leve al Hospital de Inca.

Por su parte, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha condenado en su cuenta de X "con absoluta rotundidad" este nuevo caso de violencia machista que se ha registrado en la isla.

"Todos los servicios del Instituto Balear de la Mujer (IBDona) están desplegados y a disposición de la víctima y su entorno. Todo mi afecto y apoyo a la familia y amistades", ha continuado Prohens en su mensaje.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

