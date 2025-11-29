El cisma de una noche: los nuevos detalles del registro policial a las exmonjas de Belorado

El contexto La Guardia Civil entró este jueves a registrar el convento Orduña donde todavía estaban las hermanas mayores que no participaron en el cisma.

Las exmonjas de Belorado han vivido momentos difíciles tras el registro y detención de dos exmonjas por presunto contrabando de arte. La Guardia Civil entró en el convento Orduña, donde las hermanas mayores no involucradas en el cisma aún residen. Durante el registro, otras monjas intentaron manipular a las presentes para llevárselas. Las exmonjas están bajo investigación por presunta venta ilegal de patrimonio religioso, aunque ellas defienden que nunca vendieron piezas que debían permanecer en el convento. La exabadesa y Sor Paloma fueron detenidas, pero liberadas provisionalmente, causando preocupación entre las hermanas.

Las exmonjas de Belorado han vivido unos días convulsos con el registro y la detención de dos de ellas por el presunto contrabando de arte. Y, por primera vez, las que no colaboraron con ellas han hablado desde dentro para contar lo que sucedió la noche del pasado jueves, cuando la Guardia Civil entró a registrar el convento Orduña donde todavía estaban.

"Estaba con las cinco, solo me faltaba dar de cenar a una", cuenta Sor Alma, presente durante el registro.

Junto con los agentes, había otras monjas que intentaron manipularlas para llevárselas de allí: "Le dijeron 'hemos venido a por vosotras'". Porque las monjas rebeldes de Belorado han ido moviéndolas con ellas, algo que ha generado dudas sobre su bienestar.

Las exmonjas están siendo investigadas, en esta ocasión, por presunta venta ilegal de patrimonio religioso. "Si preguntan en otros monasterios es algo súper habitual", afirman.

La Guardia Civil no está de acuerdo. Por ello, las acusa de vender piezas históricas en mercadillos de antigüedades. "No creo que hayamos vendido nunca nada que sea patrimonio y tenga que quedarse en el convento", defienden.

Los agentes, otra vez, piensan que sí. En consecuencia, la exabadesa y Sor Paloma fueron detenidas. Aunque salieron muy alegres cuando las pusieron en libertad provisional, Sor Alma desvela la preocupación que hay por ellas: "Pues muy afectadas. Esto es para vivirlo. Estoy muy preocupada por ellas".

Son las consecuencias de una noche endemoniada para las monjas cismáticas de Belorado.

