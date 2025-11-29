El Gobierno llama a la "tranquilidad" tras los casos de peste porcina africana en España: "El abastecimiento está garantizado"

Los detalles El ministro Luis Planas ha comparecido en rueda de prensa, donde ha pedido "responsabilidad y prudencia a los profesionales del sector".

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad a los ciudadanos" y de "prudencia y responsabilidad" a los profesionales del sector porcino después de que se hayan detectado casos de peste porcina africana en España.

En una comparecencia desde el Ministerio de Agricultura para informar de la situación actual, Planas ha querido, en primer lugar, hacer un llamamiento a la "tranquilidad a los ciudadanos", ya que, ha asegurado, "el abastecimiento de carne de porcino está asegurada y porque no tiene nada que ver con la salud humana". "No cabe la posibilidad de transmisión de ningún tipo de enfermedad o contagio por la ingesta de carne de porcino", ha subrayado al respecto.

Asimismo, ha querido lanzar un "mensaje de responsabilidad y prudencia al sector español", aunque ha apostillado que sabe "que lo practica ya", porque es un sector, ha destacado, "inmensamente responsable, profesional, moderno y competitivo". "Sin embargo, está bien recordar en las actuales circunstancias de que los casos detectados, aunque son de jabalíes silvestres, hay que desarrollar todas las medidas en materia de vigilancia y seguridad necesarias", ha defendido.



