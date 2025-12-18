Calendario laboral de Castilla-La Mancha 2026: festivos locales en cada municipio de las 5 provincias

Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que en 2026 disfruta de una Semana Santa más larga. Y lo es porque la Junta regional ha marcado como días festivos para todo el territorio los días 2 y 6 de abril, Jueves Santo y Lunes de Pascua, que se suman al Viernes Santo, único día inhábil a nivel nacional en esta semana de vacaciones, sagrada para la fe cristiana. Y es que el calendario laboral de cada región se va componiendo de los días festivos nacionales, que son ocho en total; los autonómicos, que en el caso de Castilla-La Mancha son cuatro, y los festivos locales, que son dos y que son seleccionados por cada Ayuntamiento.

Además de estos dos ya mencionados, todo el territorio manchego suma el 4 de junio, Corpus Christi, al calendario, que en 2026 cae en jueves y permite, cogiéndose un día más, disfrutar de un largo 'acueducto'. El último de los festivos autonómicos para 2026 es el 2 de noviembre, el lunes posterior al Día de Todos los Santos, al que se traslada por caer éste en domingo.

Dos de las capitales de provincia (Albacete y Guadalajara) comparten, además, como festivo local el 8 de septiembre, uno de los días inhábiles más repetidos en todo el país, mientras Albacete disfruta además del 24 de junio, día de San Juan, y Guadalajara del 18 de septiembre. Toledo, por su parte, tiene separados por prácticamente todo el año sus dos días de fiesta (23 de enero y 26 de noviembre), mientras que Ciudad Real ha elegido para 2026 los días 25 de mayo y 22 de agosto. La ciudad de Cuenca, por otro lado, tiene marcados en el calendario los días 1 de junio y 21 de septiembre. El resto de los días festivos locales de Castilla-La Mancha para 2026 se pueden consultar en la siguiente tabla:

Una treintena de municipios manchegos, de todas las provincias salvo de Albacete, han escogido el 20 de enero como día festivo, jornada dedicada a San Sebastián, mientras que otros 30 han optado por el 2 de febrero, cuando en el santoral católico se celebra la Fiesta de la Presentación del Señor, más conocida como Día de la Candelaria. No obstante, es el día siguiente, el 3 de febrero, un día más celebrado en la comunidad: unas 50 localidades manchegas disfrutan de las fiestas de San Blas marcando en el calendario laboral este día como inhábil. Otras 40 lo hacen el 4 de mayo, pero lo cierto es que la festividad más repetida entre los municipios manchegos es el 15 de mayo, día de San Isidro, festivo también en Madrid.