Ahora

La Policía asume la investigación

Una explosión en una vivienda de Parla (Madrid) deja tres heridos leves

Los detalles Según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid, los hechos han tenido lugar lugar poco después de las 8.00 horas de este jueves en el número 3 de la calle Calderillo.

Una explosión en una vivienda de Parla (Madrid) deja tres heridos levesUna explosión en una vivienda de Parla (Madrid) deja tres heridos levesEmergencias Madrid

Una explosión y el posterior incendio en el primer piso de un bloque de viviendas en la localidad madrileña de Parla ha dejado tres heridos. Según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid, los hechos han tenido lugar lugar poco después de las 8.00 horas de este jueves en el número 3 de la calle Calderillo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado hasta cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid que se han encontrado un fuego muy desarrollado en el hall de la vivienda y cuyas llamas habían roto por la fachada. Una vez confinados todos los vecinos de las viviendas colindantes, han sofocado el fuego y saneado la vivienda, que ha sufrido numerosos daños.

Por su parte, sanitarios de Summa 112 han atendido a tres personas: dos por inhalación leve de humo dadas de alta en el lugar; y una por traumatismo craneoencefálico leve, que ha sido trasladada al Hospital de Parla.

También se han desplazado hasta el lugar de los hechos varias patrullas de la Policía Local de Parla y de la Policía Nacional, quien se ha hecho cargo de la investigación para tratar de averiguar las causas del incendio y la explosión.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los intentos de sacar beneficio de la UCI del Hospital de Torrejón acabaron con el 80% de la plantilla fuera: "Es un sistema perverso"
  2. Sánchez admite "discrepancias" con Sumar pero tiende la mano a su socio de Gobierno: "Hay muchas cosas que nos unen"
  3. Roban los votos por correo de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz)
  4. Trump evita hablar de Venezuela en un discurso en el que exagera sus logros y culpa a Biden del mal estado de la economía
  5. Dimite el jefe de redes de Vox tras ser denunciado por agresión sexual a un militante cuando era menor
  6. Los Mossos y la Guardia Civil registran el laboratorio IRTA-CReSA, investigado por el origen del brote de la peste porcina