Una explosión en una vivienda de Parla (Madrid) deja tres heridos leves

Los detalles Según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid, los hechos han tenido lugar lugar poco después de las 8.00 horas de este jueves en el número 3 de la calle Calderillo.

Una explosión y el posterior incendio en el primer piso de un bloque de viviendas en la localidad madrileña de Parla ha dejado tres heridos. Según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid, los hechos han tenido lugar lugar poco después de las 8.00 horas de este jueves en el número 3 de la calle Calderillo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado hasta cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid que se han encontrado un fuego muy desarrollado en el hall de la vivienda y cuyas llamas habían roto por la fachada. Una vez confinados todos los vecinos de las viviendas colindantes, han sofocado el fuego y saneado la vivienda, que ha sufrido numerosos daños.

Por su parte, sanitarios de Summa 112 han atendido a tres personas: dos por inhalación leve de humo dadas de alta en el lugar; y una por traumatismo craneoencefálico leve, que ha sido trasladada al Hospital de Parla.

También se han desplazado hasta el lugar de los hechos varias patrullas de la Policía Local de Parla y de la Policía Nacional, quien se ha hecho cargo de la investigación para tratar de averiguar las causas del incendio y la explosión.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.