Detenido un hombre por apuñalar a su casero y a su abogado tras una junta de vecinos en Sevilla

El contexto El agresor es el inquilino y la víctima el propietario del inmueble. Tras la reunión mantuvieron una acalorada discusión que acabó con el apuñalamiento. Se utilizó un cuchillo de grandes dimensiones.

Un hombre ha sido detenido en Sevilla tras agredir con un cuchillo a su casero y al abogado de este, luego de una junta de comunidad de vecinos. El altercado, que ocurrió a finales del mes pasado, se intensificó al finalizar la reunión, resultando en un ataque hacia el propietario del inmueble y su abogado. Uno de los heridos sufrió lesiones graves en el cuello y fue ingresado en la UCI, mientras que el otro se defendió con los brazos, sufriendo heridas menos graves. La policía identificó y detuvo al agresor, quien fue enviado a prisión por orden judicial.

Un hombre ha sido detenido en Sevilla por lesionar con un arma blanca a su casero y al abogado de este, uno de los cuales acabó incluso en la UCI, tras la celebración de una junta de comunidad de vecinos en Sevilla.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional, los hechos ocurrieron a finales del mes pasado, tras la celebración de la junta de comunidad del edificio donde ocurrieron los hechos, en el que hubo una disputa entre un inquilino y el propietario del inmueble. Una vez finalizada la junta, la discusión se intensificó y derivó en una agresión hacia el propietario, que se encontraba acompañado de su abogado. Durante el enfrentamiento, el autor de los hechos utilizó un cuchillo de grandes dimensiones y arremetió contra ambos.

Según ha informado la 'Agencia EFE', dos hombres resultaron heridos, uno de ellos con lesiones de extrema gravedad en el cuello, por lo que tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. La segunda víctima pudo protegerse las zonas vitales al interponer los brazos a modo de defensa, por lo que sufrió lesiones de menor gravedad en brazos, espalda y mandíbula. Tras los hechos, el presunto autor fue identificado y detenido y la autoridad judicial decretó su inmediato ingreso en prisión.

