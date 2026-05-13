Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero por un posible brote de norovirus

Los detalles Al menos unas 50 personas han presentado vómitos y diarrea, mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio. Estos pasajeros fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes.

Unas 1.700 personas están confinadas en un crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero y la aparición de casos de gastroenteritis aguda, sin relación con el hantavirus del MV Hondius, según fuentes sanitarias francesas. El crucero 'Ambition', procedente de las Islas Shetland, informó sobre el fallecimiento de un británico mayor de 90 años. Al menos 50 personas han presentado síntomas de vómitos y diarrea. Un equipo médico francés ha subido a bordo para evaluar la situación y tomar muestras. Se investiga una posible intoxicación alimentaria, descartando inicialmente el norovirus, a la espera de resultados.

Unas 1.700 personas permanecen confinadas a bordo de un crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis "aguda", que no tienen relación alguna con el hantavirus del MV Hondius, según han informado fuentes sanitarias francesas.

El crucero 'Ambition', que llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (noroeste de Francia), informó a la autoridad portuaria de la ciudad francesa, al dar parte del fallecimiento de un hombre por gastroenteritis, un británico mayor de 90 años, ha señalado la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania en un comunicado, confirmando la información adelantada por el diario regional Sudouest.

"No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius", han subrayado las autoridades sanitarias.

Al menos unas 50 personas han presentado vómitos y diarrea, mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio. Estos pasajeros fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes, mientras que esta mañana un equipo médico francés subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras, que están siendo analizadas para "identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas", han explicado.

Las autoridades, que esperan los resultados de las pruebas hoy mismo, investigan una posible intoxicación alimentaria y han descartado, por el momento, la presencia de norovirus en los análisis iniciales, a la espera de nuevos resultados en el hospital de Burdeos.

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