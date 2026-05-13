En plena calle y tras una vigilancia exhaustiva de la Policía Nacional: así han detenido al estafador del hijo en apuros

MVT sigue en exclusiva, paso a paso, el seguimiento y la detención de un estafador por parte de la Policía Nacional y su Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.

En MVT, se ha seguido en exclusiva la investigación de la UDEF de la Policía Nacional que llevó a la detención de un estafador que utilizaba la técnica del "hijo en apuros". Este individuo llamaba a personas mayores, alegando que un familiar necesitaba una operación urgente y exigía dinero en efectivo. MVT acompañó a la policía desde el inicio del operativo hasta la detención del estafador. Durante el arresto, el estafador fue interceptado mientras recogía el dinero de una de sus víctimas. No hablaba español, por lo que su mujer actuó como intérprete. La policía le confiscó dos teléfonos móviles, sospechando que uno se usaba para las estafas. Gracias a esta investigación, se logró detener a uno de los presuntos estafadores.

Este miércoles, en MVT hemos podido seguir, paso a paso y en exclusiva, la investigación realizada por la UDEF de la Policía Nacional para conseguir la detención de un estafador que usaba la técnica 'del hijo en apuros'. Llamaba a personas mayores para anunciarles que un familiar necesitaba una operación. A cambio, les exigía dinero en efectivo y de manera urgente.

MVT ha podido vivir junto a la policía desde el inicio del operativo de vigilancia, hasta el final: la detención del estafador para acabar con esta delincuencia organizada.

"Hola. Buenos días, señora. ¿Me escucha? Mi nombre es Juan Antonio y estamos llamando del hospital". Así, con una llamada llena de mentiras, iniciaba el detenido su timo. Aprovechando la angustia de sus víctimas, les pedía dinero, una cantidad que recogía y portaba en mochilas. Y es en uno de estos momentos, en los que va a cobrar una estafa, cuando la Policía Nacional le espera con su coche patrulla. Le encuentran caminando por la calle junto a su mujer. "Lleva pantalones azules y camisa azul", especifica un agente.

"Buscamos la discreción. ¿De acuerdo?", pide otro, porque todas las unidades cercanas al presunto estafador están cercando al sospechoso. Cuando llegan hasta él, descubren que no habla español, por lo que su mujer tiene que hacer de intérprete.

Es entonces cuando los agentes piden a ambas personas que les acompañen al coche patrulla. No sin antes quitarle los dos teléfonos móviles que lleva. La Policía Nacional sospecha que, al menos uno de ellos, lo usa para realizar sus estafas.

Tras mucho trabajo, gracias a esta importante investigación de la Policía Nacional, han conseguido detener a uno de los presuntos estafadores del hijo en apuros.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido