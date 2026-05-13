Beatriz de Vicente explica por qué cualquiera puede caer en la estafa del hijo en apuros: "Es manipulación psicológica"

La abogada indica que utilizan que un familiar está en el hospital como sesgo de anclaje para generar una urgencia en la víctima. Así, consiguen activar el cerebro emocional y que caigamos en la trampa.

Más Vale Tarde ha tenido acceso, en exclusiva, a la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional sobre un estafador que recurría al llamado método del 'hijo en apuros'. Su 'modus operandi' era el siguiente: llamaba por teléfono a su víctima y le decía que un familiar estaba en el hospital a la espera de una operación. Para que esta se pudiera llevar a cabo, debía realizar abonar una elevada suma de dinero en metálico.

Beatriz de Vicente que en este tipo de estafas se lleva a cabo "una manipulación psicológica de primer orden". "El sesgo de anclaje es que ha habido un accidente y esa idea se instala", indica la abogada.

Esto provoca que se active en la víctima, "como un 'on off'", su cerebro emocional. "Fuera la razón, ya no hay pensamiento racional ni lógico", señala. En ese momento, como indica de Vicente, el cerebro reinterpreta que la información, que ha sido aportada por la víctima inicialmente, proviene del estafador.

"Empiezas a dar datos y ya, en este estado, entra la urgencia", explica Beatriz. Todos los elementos, el querer ayudar a ese familiar que se encuentra en una situación delicada de salud, "hacen que cualquiera de nosotros caiga en una estafa".

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