MVT destapa el método de un presunto 'estafador del gas' para engañar a miles de clientes

El mundo de las estafas de los supuestos revisores es incansable y Más Vale Tarde ha podido comprobar cómo algunos de estos estafadores no cejan en su empeño.

MVT ha averiguado el modus operandi de uno de ellos a través del testimonio de una víctima, un extrabajador y del propio presunto estafador, que ha accedido a dar la cara... aun sin reconocer los hechos que le señalan, incluidas varias condenas.

Hablamos de empresas que se aprovechan de personas mayores o vulnerables para venderles una supuesta revisión del gas, y que acaban firmando un contrato y una domiciliación bancaria de cobros sin darse cuenta.

Además, ante las denuncias de los clientes cuando se dan cuenta del fraude, el presunto estafador va cerrando la empresa para abrir una, otra y otra, y seguir escapando así de las reclamaciones.

Así nos lo cuenta una víctima del fraude, una mujer mayor con graves problemas de visión. Su hijo cuenta cómo consiguieron engañarla: "Mi madre recibió una llamada que decía que tenía que hacer una revisión obligatoria", señala a MVT.

Esa es otra de sus tácticas, la de hacer una llamada previa a modo de recordatorio que alimenta el engaño y hace pensar que es algo que estaba ya contratado. Además, el presunto revisor llevó un dispositivo inservible que revestía la visita de verdadera: "Se presentó en casa y le puso un aparato que decía que era detector de humos, gratuito". El aparato no es más que un embellecedor falso pegado al techo con cinta adhesiva.

Al finalizar, el técnico le hizo firmar un documento que debía ser simplemente un comprobante de la visita, cuando en realidad lo que hicieron firmar a esta mujer fue un contrato. "Se lo enseñé a mis hijos y fueron los que dijeron que era algo muy raro", señala nerviosa. Al cabo de dos días, añade, empezó a recibir cargos en la cuenta.

MVT ha hablado también con un extrabajador de este empresario, quien nos detalla cómo actuaban los operadores telefónicos que avisaban a estas personas vulnerables de la visita: "Tenía que seguir un guion", explica. Si algo se salía de lo que señalaba el guion, o si se complicaba la conversación, simplemente tenían que colgar.

Hablamos con el presunto estafador

Más Vale Tarde ha podido hablar con el presunto estafador, que ha accedido a dar la cara, aunque no para reconocer los hechos, pese a que MVT le presenta condenas. Es más, llega a tirar balones fuera y culpar a los clientes de no haber entendido bien las condiciones. Le enseñamos varias condenas, pero dice que eso no corresponde a su empresa actual.

Otra estratagema que usan estas empresas es el uso de nombre comerciales similares a los de las grandes empresas, lo que confunde aún más.

Por ejemplo, este presunto estafador utilizaba el nombre de "Naturgesty", o similares, motivo por el que la operadora -verdadera- de gas Naturgy le ha denunciado por uso fraudulento de la marca. Él echa balones fuera: "Es un problema de los clientes. Se han confundido ellos", se excusa.