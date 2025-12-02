Ahora

"Se juegan la vida eterna"

Las exmonjas de Belorado se aferran a la "Justicia divina" mientras la Guardia Civil termina de vaciar el monasterio de Orduña

¿Por qué es importante? Están siendo investigadas por un presunto delito de venta de patrimonio religioso.

Imagen de una de las piezas que la Guardia Civil ha sacado del monasterio de Orduña donde se refugian las exmonjas de Belorado
La Guardia Civil ha terminado de vaciar el monasterio de Orduña (Vizcaya) donde se refugian las exmonjas de Belorado. Lo han tenido que hacer en varias fases debido a la gran cantidad de patrimonio que atesoraban y que ahora tendrá que ser inventariado. Sin embargo, ellas han continuado con su particular lavado de imagen a pesar de que están siendo investigadas por presunta venta ilegal de patrimonio religioso.

"Nos pueden meter en la cárcel, calumniar, difamar, y si me apuras hasta quitarnos la vida, pero ellos se juegan la vida eterna", ha asegurado en tono desafiante una de las hermanas subida en un carrito de golf durante una entrevista improvisada. En ella ha señalado que no confían en la Justicia terrenal, pero sí en la "divina": "¡Hombre claro!".

Por su parte, otra monja ha expresado que al sentarse delante de un juez ha sentido que su "vida está pasando por una serie de personas y de manos" que la dejan "intranquila". "¿No se dan cuenta de que no nos dejan vivir?", ha añadido.

Sin embargo, la realidad es que están siendo investigadas, en esta ocasión, por un presunto delito de venta de patrimonio religioso. No obstante, lejos de achantarse, ellas han seguido con su campaña de lavado de imagen difundiendo vídeos en los que, por ejemplo, dan de comer a las gallinas.

