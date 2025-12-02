Las exmonjas de Belorado se aferran a la "Justicia divina" mientras la Guardia Civil termina de vaciar el monasterio de Orduña

¿Por qué es importante? Están siendo investigadas por un presunto delito de venta de patrimonio religioso.

La Guardia Civil ha concluido el vaciado del monasterio de Orduña, en Vizcaya, donde se refugiaban las exmonjas de Belorado. Este proceso se realizó en varias fases debido al extenso patrimonio que poseían, el cual ahora deberá ser inventariado. A pesar de estar bajo investigación por presunta venta ilegal de patrimonio religioso, las exmonjas continúan con su campaña de lavado de imagen. Una de ellas, en una entrevista improvisada, expresó su desconfianza en la justicia terrenal y su confianza en la "divina". Mientras tanto, otra monja manifestó su intranquilidad frente al proceso judicial.

"Nos pueden meter en la cárcel, calumniar, difamar, y si me apuras hasta quitarnos la vida, pero ellos se juegan la vida eterna", ha asegurado en tono desafiante una de las hermanas subida en un carrito de golf durante una entrevista improvisada. En ella ha señalado que no confían en la Justicia terrenal, pero sí en la "divina": "¡Hombre claro!".

Por su parte, otra monja ha expresado que al sentarse delante de un juez ha sentido que su "vida está pasando por una serie de personas y de manos" que la dejan "intranquila". "¿No se dan cuenta de que no nos dejan vivir?", ha añadido.

Sin embargo, la realidad es que están siendo investigadas, en esta ocasión, por un presunto delito de venta de patrimonio religioso. No obstante, lejos de achantarse, ellas han seguido con su campaña de lavado de imagen difundiendo vídeos en los que, por ejemplo, dan de comer a las gallinas.

