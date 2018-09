Cáceres declara personas 'non gratas' a los cinco integrantes de 'La Manada'

José Angel Prenda Martínez, Angel Boza Florido, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena y Jesús Escudero Domínguez, han sido declarados personas 'non gratas' en Cáceres, una ciudad que, con este gesto, quiere mostrar su apoyo y solidaridad a la víctima, familiares y amistades.

La propuesta presentada por Cáceres Tú-Podemos ha sido apoyada por PSOE y Ciudadanos y ha contado con la abstención de PP. No obstante, la moción ha salido adelante para rechazar los hechos acontecidos en Pamplona y lanzar un mensaje a 'La Manada' de que "no son bienvenidos" en la ciudad, ya que "Cáceres no puede admitir como iguales a los hombres que han realizado algún acto contra las mujeres", ha dicho Consuelo Fernández, concejala de Ciudadanos.

Por su parte, la concejala de Cáceres Tú, Consuelo López, ha defendido que la moción presentada por su grupo se un hecho "simbólico" para personalizar en estos cinco hombres, todas las agresiones que sufren las mujeres y porque este caso "echó a la gente a la calle" y fomentó un movimiento de unidad de la sociedad ante estos hechos.

En parecidos términos se ha pronunciado la concejala del PSOE María José Pulido, quien también ha hablado de "simbolismo" al tiempo que ha defendido que esta declaración pretende también llamar la atención sobre la necesidad de invertir en políticas de igualdad y de protección de víctimas.

El portavoz del equipo de Gobierno local, Rafael Mateos, ha condenado los hechos pero ha justificado la abstención de su grupo por "respeto" a las decisiones judiciales y a la separación de poderes y porque, a su juicio, habría que nombrar personas 'non gratas' a "todos los que han cometido delitos similares".