Sin que nadie se percatara

Roban una campana de dos toneladas de bronce en un santuario de Álava

Los detalles Los ladrones la descolgaron y se la llevaron sin que nadie se percatara, algo que ha sorprendido a los ciudadanos.

Una de las campanas del Santuario de Nuestra señora del Oro, en Zuya, Álava.
El municipio de Zuya, en Álava, ha sufrido el robo de una de las dos campanas de bronce del Santuario de Nuestra Señora del Oro, una pequeña ermita de la localidad.

Pese a que este objeto pesa más de dos toneladas, los ladrones la descolgaron y se la llevaron sin que nadie se percatara, algo que ha sorprendido a los ciudadanos.

"Subí corriendo hasta el santuario y vimos que la puerta de acceso al campanario estaba forzada y que en efecto nos faltaba la campana pequeña", asegura una vecina.

Asimismo, los ciudadanos afirman que llamaron inmediatamente a la Ertzaintza para denunciar el robo, el cual creen que fue programado.

"Esto estaba programado porque para descolgar la campana desde esa altura han necesitado una grúa o algo parecido, varias personas y no la han tirado desde el campanario porque en el suelo habría un gran boquete", añaden.

El momento en el que se dieron cuenta de que algo no iba bien fue cuando las campanas debían sonar a las 8:00 horas. Una de ellas ya no estaba. "Tuvieron que hacerlo de noche y entre varias personas porque de día esto está lleno de ganaderos, turistas y paseantes", cuenta otro vecino.

