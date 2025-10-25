Con una orden de alejamiento por violencia machista: extreman el control sobre el 'Ximo', el primer asesino en serie detenido en España

El contexto Joaquín Ferrándiz Ventura se convirtió en uno de los mayores criminales del último siglo tras violar y matar a cinco mujeres entre 1995 y 1996 en la zona de Castellón, crimen por el que pasó 25 años en prisión.

Joaquín Ferrándiz Ventura, más conocido como 'Ximo' o 'el asesino del círculo', se convirtió en uno de los mayores criminales del último siglo tras violar y matar a cinco mujeres entre 1995 y 1996 en la zona de Castellón. Su escalofriante historia desembocó en que fuera condenado a prisión, donde pasó 25 años hasta su salida en 2023. Para comenzar una nueva vida en el total anonimato, este hombre se dirigió a País Vasco y ahora, ha obligado a la Ertzaintza a extremar el control sobre él.

El valenciano pasó 25 de los 69 años de condena inicial en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real y no llegó a someterse a ningún programa de rehabilitación para agresores sexuales. Una vez en libertad se mudó al municipio de Irún, en Guipúzcoa, donde estuvo viviendo de alquiler.

Asimismo, trabajó en una empresa de mensajería hasta 2024, momento en el que el asesino, de 60 años, se volvió a mudar, esta vez a Andoain. Allí, trabaja para una firma nacional de alimentación y ha conseguido nuevos puestos. La última vez que fue visto por las patrullas de la policía vasca fue este miércoles 22 de octubre en un control en la N-634.

Una orden de alejamiento de al menos una mujer

Pese a haber sido condenado por hechos de tal gravedad, el 'Ximo' ha vuelto a tener relaciones problemáticas con al menos una mujer en su etapa en el País Vasco. Tanto es así que incluso tiene una orden de alejamiento de parte de su exnovia y excompañera de piso.

De esta manera fue denunciado por un delito de acoso y se le abrió un expediente por violencia de género, motivo por el que la Ertzaintza ha decidido extremar la vigilancia.

Durante su etapa en prisión, Ferrándiz mostró una buena actitud y compartió instalaciones con criminales como Miguel Carcaño o Tony King y aseguró tener una gran amistad con el asesino de sus dos hijos, el asesino José Bretón.

Pese a que sus conocidos le definían como una persona "encantadora" a primera vista, este depredador sexual elegía a sus víctimas las noches de los fines de semana cuando 'salía de fiesta'. Lo que se traduce a vigilar a sus víctimas, quienes visitban discotecas y clubes.

Su patrón solía repetirse y se enfocaba en deshinchar las ruedas de los vehículos en los que viajaban mujeres para ofrecer llevarlas a casa. Si estas aceptaban tras escuchar su tono de amabilidad, eran llevadas a lugares alejados, donde eran violadas y brutalmente asesinadas. De esta manera, los cadáveres aparecieron semienterrados, desnudos, amordazados y atados en cunetas y orillas de ríos. Solo dos de las jóvenes pudieron escapar.

Cuando la Guardia Civil detectó tal ola de asesinatos, logró detener al valenciano en 1998, que se convirtió en el primer asesino en serie detenido en España. En ese momento, confesó dos de las violaciones y finalmente admitió que las había matado.

Aunque aún no puede darse por hecho su total rehabilitación en cuanto a sus impactantes y terroríficos deseos, no se ha cometido ningún asesinato con el que pueda relacionarse. No obstante, la Ertzaintza se muestra dispuesta a poner todos los medios para que, llegado el caso, el famoso 'Ximo' no vuelva a delinquir.

