En busca del secreto para llegar a los 100 años: María, Juaniña y Victoria cuentan los suyos a laSexta

María, Juana y Victoria tienen más de 100 años. laSexta ha estado con ellas para que nos cuenten sus secretos para haber vivido más de un siglo. Tienen buena genética y se han cuidado evitando el alcohol y el tabaco, pero sobre todo, las tres coinciden en que tienen un humor maravilloso. Aseguran que ser positivo alarga la vida.

María de las Heras tiene 105 años. Nos encontramos con ella en la residencia de los Nogales de Hortaleza, en Madrid. Consiente que le pongamos el micrófono para contarnos el secreto de su longevidad con una condición: que Josito no se arrime mucho. Para ella, el misterio está en "ser positiva, que quiere decir ser buena persona y hacer taichi".

Una "gimansia china" que nos explica. "Este así, para adelgazar", cuenta mientras se masajea el dedo anular, para a continuación tocarse los dedos meñique con los pulgares "para los mareos". Si bien sabe lo que hay qué hacer, también lo que no quiere: amarguras. "Para mí una persona que te cuenta tus enfermedades, porque la comida, porque no sé cuánto, yo me retiro", nos explica María. Aunque también huye del azúcar, carne, alcohol ni tabaco, "las patatas fritas con huevo" le "vuelven loca".

Juaniña nos atiende en O Porriño (Pontevedra) vestida con el arte de sus dedos de modista. Una profesión que ha ejercido durante "50 y tantos años", lo cual no ha evitado que se haya metido "al baño con espuma" que le "encanta". Preguntada sobre los secretos de sus 100 años, asegura que hay que "moverse" y también "tomar mucha naranja". Victoria también tiene 100 años, pero cree que el mérito de envejecer sin enfermar no es suyo sino "de la naturaleza". Eso sí, ella también ha puesto de su parte: "Ni fumar ni beber. Y eso que soy de La Rioja".

Llegados a este punto, permítanme un aporte personal. Mi yaya se quedó a un mes de los 100 y repetía con frecuencia el secreto de su longevidad: "No he bebido, no he fumando, no he pendoneado". Los científicos avalan al menos en un 66% la teoría de mi yaya. El resto, sí, es genética. Una buena microbiota, un genoma privilegiado. Un metabolismo eficiente. Aunque lo del recato, igual no es necesario. Prueba de ello, María.

