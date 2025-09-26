Ahora

Posibles actos homófobos

La Policía Nacional investiga dos brutales agresiones en Palencia que podrían tener relación entre sí

Los detalles Ambas víctimas, hombres de entre 40 y 50 años, quedaron a través de una aplicación de citas y cuando llegaron al lugar fueron rodeados y salvajemente agredidos por un grupo de encapuchados.

La Policía Nacional está investigando la posible relación entre dos agresiones sucedidas en los últimos días en Palencia. Según detallan los agentes, ambos sucesos comparten exactamente el mismo patrón, por lo que la autoría podría atribuírsele al mismo grupo.

Ambas víctimas, hombres de entre 40 y 50 años, quedaron a través de una aplicación de citas y cuando llegaron al lugar fueron rodeados y salvajemente agredidos por un grupo de encapuchados. Uno de ellos terminó con graves fracturas en la cara.

En ambos casos, los autores robaron el móvil y la cartera a sus víctimas para, posteriormente, huir del lugar de los hechos. Ambos episodios ocurrieron el pasado 13 y 20 de septiembre y de momento no hay detenidos ni identificados.

En los últimos días se han publicado a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, datos personales concretos de las presuntas víctimas, y circulan versiones sobre las causas de las agresiones, mencionando datos médicos que son considerados de especial protección por la Ley de Protección de Datos y están sujetos a normas estrictas de confidencialidad y seguridad.

