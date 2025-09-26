La Policía Nacional investiga dos brutales agresiones en Palencia que podrían tener relación entre sí

Los detalles Ambas víctimas, hombres de entre 40 y 50 años, quedaron a través de una aplicación de citas y cuando llegaron al lugar fueron rodeados y salvajemente agredidos por un grupo de encapuchados.

La Policía Nacional investiga la conexión entre dos agresiones en Palencia, que comparten un patrón similar, sugiriendo la implicación del mismo grupo. Las víctimas, hombres de entre 40 y 50 años, fueron atacadas tras concertar citas a través de una aplicación. Al llegar al lugar, fueron rodeadas y brutalmente agredidas por encapuchados, resultando uno con graves fracturas faciales. Los agresores robaron móviles y carteras antes de huir. Los incidentes ocurrieron el 13 y 20 de septiembre, sin detenidos hasta ahora. En redes sociales se han divulgado datos personales de las víctimas, vulnerando la Ley de Protección de Datos.

La Policía Nacional está investigando la posible relación entre dos agresiones sucedidas en los últimos días en Palencia. Según detallan los agentes, ambos sucesos comparten exactamente el mismo patrón, por lo que la autoría podría atribuírsele al mismo grupo.

Ambas víctimas, hombres de entre 40 y 50 años, quedaron a través de una aplicación de citas y cuando llegaron al lugar fueron rodeados y salvajemente agredidos por un grupo de encapuchados. Uno de ellos terminó con graves fracturas en la cara.

En ambos casos, los autores robaron el móvil y la cartera a sus víctimas para, posteriormente, huir del lugar de los hechos. Ambos episodios ocurrieron el pasado 13 y 20 de septiembre y de momento no hay detenidos ni identificados.

En los últimos días se han publicado a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, datos personales concretos de las presuntas víctimas, y circulan versiones sobre las causas de las agresiones, mencionando datos médicos que son considerados de especial protección por la Ley de Protección de Datos y están sujetos a normas estrictas de confidencialidad y seguridad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.