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Posible despiste

Brutal atropello de un motorista en Barcelona: sale disparado tras embestirle un coche

En MVT analizamos las imágenes de este impactante accidente que fue grabado por la cámara de seguridad del coche que esperaba detrás a que el semáforo se pusiera en verde.

ATROPELLO MOTORISTA

Brutal atropello de un motorista, en Barcelona, que estaba esperando a que se pusiera en verde un semáforo para seguir circulando. El suceso ha quedado registrado, pues fue grabado por la cámara del coche que estaba justo detrás de la moto.

En el vídeo se ve cómo el motorista está esperando a que un semáforo deje de estar en rojo. Una escena totalmente normal hasta que, de repente, aparece otro coche por detrás. Circula como si el semáforo estuviera en verde, no frena y acaba arrollando al motorista, que sale disparado por los aires. El coche circulaba a una velocidad muy por encima de la permitida en una zona urbana. A unos 60 kilómetros por hora, por lo que el choque es muy fuerte.

laSexta ha preguntado por este atropello al Ayuntamiento de Barcelona, que no ha dado muchos datos. Pero sí ha podido confirmar que el hombre que circulaba en la moto está fuera de peligro. Ha salvado la vida. Eso sí, tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital.

Ya se ha abierto una investigación y una de las hipótesis es un posible despiste, que sea posible que el hombre que no frena y atropella la moto estuviera, por ejemplo, con el teléfono móvil o bebiendo agua. No que hubiera consumido alguna sustancia o alcohol.

Además, hay que resaltar que el conductor del coche no se dio a la fuga. No huyó, sino que se bajó del vehículo para atender al motorista.

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