'El Gordito' no se esconde: así es el violento cabecilla de la banda de narcotráfico a la que se ha incautado un alijo récord de cocaína

El contexto Joseph Johannes, también conocido como Jos, es uno de los criminales más buscados por Europol. Este neerlandés de 34 años, entró en la cárcel por primera vez con 19 y está acusado del asesinato de 'la madrina de la cocaína'. Ahora, vive en Sierra Leona donde participa de la vida pública.

Joseph Johannes, alias Jos y 'El Gordito', es uno de los criminales más buscados por Europol, acusado de liderar una banda de narcotráfico tras la incautación récord de cocaína en la Operación Abisal. A sus 34 años, enfrenta una condena de 24 años en Países Bajos por tráfico de drogas y está siendo investigado por el asesinato de Naima Jillal, con vínculos con la Mocro Mafia. Esta organización estaría detrás del alijo de 30 toneladas de cocaína incautado cerca de Canarias. Johannes vive actualmente en Sierra Leona, protegido por su matrimonio con la hija del presidente, Maada Bio, y participa en actos públicos. Europol ofrece 200,000 euros por su captura, pero advierte no acercarse.

Joseph Johannes, conocido como Jos y 'El Gordito', entró en la cárcel por primera vez con 19 años por liarse a tiros con unos jóvenes en un bar. Ahora, se ha convertido en uno de los criminales más buscados por Europol tras ser reconocido como el cabecilla de la banda de narcotráfico a la que se ha incautado un alijo récord de cocaína en la llamada Operación Abisal.

A sus 34 años, este fugitivo holandés está considerado por su país como "uno de los principales actores del tráfico internacional de cocaína" y la Justicia de Países Bajos le reclama para que cumpla una condena de 24 años de prisión por tráfico de drogas. Además, esta siendo investigado por el asesinato de Naima Jillal, conocida como 'la madrina de la cocaína' y de la que nunca se encontró el cuerpo. La Policía tiene la certeza de que fue torturada hasta la muerte por sus vínculos con la Mocro Mafia, el grupo mafioso holandés.

Precisamente, es esta violenta organización la que estaría detrás del alijo de 30 tonekadas de cocaína incautado en alta mar, a 200 millas de Canarias, y del que este viernes daba cuenta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según ha explicado, el buque Arconian zarpó de las costas de África Occidental, pero el "origen primario" de la droga sería otro, que no ha concretado, y que el destino final del buque "no tenía por qué ser España". Como resultado de esta operación: 23 detenciones y un líder fugado al que se le sigue de cerca la pista.

Puerto Banús y las torturas

No queda ahí el historial criminal de 'El Gordito'. La Mocro Mafia es conocida por su extrema violencia, como el hallazgo hace dos años de un contenedor insonorizado con una silla de dentista en su interior. Ahí ataban y torturaban a sus víctimas. La Policía investigó entonces si esta cámara de tortura se había utilizado en varios crímenes ocurridos en Málaga.

Y era ahí, en Puerto Banús, donde curiosamente vivieron 'la madrina de la cocaína' y su presunto asesino, Jos 'El Gordito'. Después, él habría seguido su huida a Dubai y Turquía, hasta llegar a África. Ahora vive en Sierra Leona y no se esconde.

Pese a que Países Bajos ha intentado que 'El Gordito' sea extraditado para responder por sus crímenes, este tiene un nivel de protección alto. Según fuentes locales, está casado con la hija del presidente del país, Maada Bio. Hasta tal punto llega su seguridad por no ser detenido que participa en actos públicos sin ningún reparo.

Por su parte, la Europol pide 200.000 euros de recompensa por él. Todo ello bajo una advertencia: si lo ven, no se acerquen, es altamente peligroso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.