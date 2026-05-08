Golpe al narco de la Guardia Civil: recuperan 11 toneladas de cocaína, 8,5 de hachís y 21 kilos de marihuana en una narcolancha

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa, en la Dirección General de la Guardia Civil

Los detalles En la de Operación Alfa-Lima, se realizaron intervenciones diarias en mitad del océano, en las Islas Canarias, en el río Guadalquivir, en los puertos de Ceuta y Algeciras, así como en puntos de las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Jaén, Almería y Murcia.

La Guardia Civil ha llevado a cabo dos exitosas operaciones contra el narcotráfico en el océano Atlántico, incautando más de 41 toneladas de cocaína. La Operación Alfa-Lima, realizada entre el 13 y el 26 de abril, resultó en la recuperación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís, con 54 detenidos. Participaron la Armada, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, y fuerzas de Portugal e Italia. La Operación Abisal, el 1 de mayo, interceptó 30 toneladas de cocaína en el buque Arconian, con seis detenidos. En total, 77 personas fueron arrestadas, con un valor de mercado de la droga de 812 millones de euros. Marlaska destacó el avance estratégico en la lucha contra el crimen organizado.

La Guardia Civil ha conseguido recuperar, nada más y nada menos que, 11 toneladas de cocaína en una narcolancha. Esta operación, bautizada como 'Alfa-Lima', se ha desarrollado entre el 13 y el 26 de abril en el océano Atlántico y es parte del trabajo intensivo de los agentes contra el narcotráfico en altamar. Y no ha sido el único éxito de la Guardia Civil contra el narcotráfico en esta semana.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este viernes el resultado de las dos "macrooperaciones" desarrolladas en el océano Atlántico, unas acciones que ha definido como un "contundente y decisivo avance estratégico contra el crimen organizado transnacional". Dos golpes importantes contra los narcos.

La primera, la de Operación Alfa-Lima, se realizaron intervenciones diarias en mitad del océano, en las Islas Canarias, en el río Guadalquivir, en los puertos de Ceuta y Algeciras, así como en puntos de las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Jaén, Almería y Murcia.

En ella, se han incautado cerca de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís. Pero también 21 kilos de marihuana y alrededor de 30.000 litros de gasolina. Por todo ello, se ha producido la detención de 54 personas.

En esta operación han participado, además de la Guardia Civil, la Armada, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, la Guardia Nacional Republicana de Portugal y la Guardia di Finanza de Italia.

Segunda operación: 30 toneladas en un buque

Incautado un alijo récord de más de 30 toneladas de cocaína en una importante operación contra el narcotráfico

Pero no solo se ha desarrollado la Operación Alfa-Lima. La segunda ha sido llamada Operación Abisal y en ella, se han recuperado 30 toneladas en un buque, siendo la mayor interceptación de esta sustancia estupefaciente de la historia, en el mundo y en un solo golpe policial.

Abisal tuvo lugar el 1 de mayo, con la detención del buque Arconian, que iba cargado con 30 toneladas de cocaína. Según ha explicado Marlaska, este buque zarpó de las costas de África Occidental, pero el "origen primario" de la droga sería otro, que no ha concretado.

En el asalto al Arconian, la Guardia Civil neutralizó a seis ocupantes del barco que iban armados con fusiles de asalto MP4 y pistolas Glock, que estaban dispuestos a abrir fuego y que eran los encargados de custodiar la droga para evitar robos por parte de otras organizaciones criminales.

Detrás de esta operación de narcotráfico estaría la Mocro Maffia, que tiene su origen en Países Bajos y formada por distintas organizaciones criminales que se dedican a la introducción de grandes cantidades de cocaína y drogas sintéticas en Europa.

Pero Marlaska ha negado que en España haya un problema "de infiltración" de una red criminal con características similares a la Mocro Maffia. "No es una única organización; son distintas organizaciones criminales que se dedican fundamentalmente a la introducción de grandes cantidades de cocaína. Por los conocimientos y las informaciones que tenemos, no hay un problema en España con respecto a la infiltración de este tipo de redes", ha dejado claro.

Dos "macrooperaciones" contra los narcos

Han sido dos "macrooperaciones" en las que la Guardia Civil ha incautado más de 41 toneladas de cocaína en alta mar. Además de la cocaína, en las operaciones se han intervenido 8,5 toneladas de hachís, alrededor de 72.000 litros de gasolina, una veintena de embarcaciones marítimas, vehículos y armas.

En su conjunto, por estas operaciones han sido detenidas 77 personas, y el valor de la droga en el mercado negro supera los 812 millones de euros. "Más allá del éxito operativo, ambas operaciones muestran nuestra capacidad para dar un salto estratégico de calado en la forma de abordar la lucha contra el crimen organizado transnacional", ha celebrado Marlaska. "Con inteligencia y medios para golpear de manera simultánea sus rutas de transporte, su infraestructura logística y sus mecanismos de financiación", ha sostenido el ministro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.