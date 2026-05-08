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Optimismo entre los pasajeros del Hondius en sus últimos días de travesía: así es el día a día en el barco afectado por el hantavirus

Los detalles Los pasajeros actualizan desde el barco la situación a bordo y aseguran que están "sanos" y desean "completar el viaje".

El crucero MV Hondius afectado por hantavirusEl crucero MV Hondius afectado por hantaviruslaSexta
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El MV Hondius continúa su travesía hacia Tenerife, donde se llevará a cabo la evacuación de todas las personas a bordo, y, dentro del crucero, la consigna sigue siendo la misma: mantener la distancia de seguridad para minimizar los riesgos de contagio de hantavirus.

"Hola, seguimos aquí en el barco", ha publicado una pasajera en sus redes sociales. Tienen libertad para moverse por el barco y pueden salir a tomar aire a la cubierta, pero siempre manteniéndose lejos de otros pasajeros.

"Todavía con buenos ánimos y continuando el camino hacia las Islas Canarias", ha expresado Jake Rosmarin, uno de los pasajeros y youtuber de viajes.

Una pareja que navega a bordo del crucero ha transmitido tranquilidad y ha asegurado que "todo el mundo está bien". "Estamos sanos y llegaremos pronto, esperamos completar este viaje", han comentado. En su despedida por el fin del viaje, han contado que les han acompañado también un grupo de delfines.

A bordo también se encuentra un técnico de la Organización Mundial de la Salud, dos médicos de Países Bajos y un especialista en enfermedades infecciosas del Centro Europeo de Control de Enfermedades que trabajan para vigilar si aparecen síntomas y mantener la situación bajo control.

Entre las medidas que se han llevado a cabo está la desinfección de los camarotes. Además, se han dado instrucciones a los pasajeros sobre cómo actuar, a la vez que se vigila día a día la aparición de síntomas.

Aunque la vida de los pasajeros a bordo del Hondius es muy diferente ahora que cuando emprendieron su viaje hace más de un mes, todos parecen mantener el optimismo sobre esta complicada situación.

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