Brutal agresión grupal de unos adolescentes a una niña de 13 años en plena calle en Pontevedra

Los detalles Los agresores, menores de entre 12 y 14 años, golpearon de forma salvaje a la víctima a la que además tiraron del pelo hasta llegar a arrancarle mechones enteros.

La Policía investiga una brutal agresión grupal a una niña de 13 años en Pontevedra, perpetrada por menores de entre 12 y 14 años. La víctima fue golpeada y su cabello arrancado mientras los agresores grababan la escena para redes sociales. La agresión comenzó cuando una niña de su misma edad la increpó, desencadenando una pelea observada por un grupo de menores que no intervinieron. Durante el ataque, las agresoras pedían ayuda para someter a la víctima, arrancándole mechones de pelo que exhibieron como trofeos. La víctima ha denunciado los hechos, presentando lesiones físicas y calvicie en varias zonas. Las imágenes difundidas en redes plantean una reflexión sobre la responsabilidad de los observadores pasivos.

La Policía está investigando una agresión grupal a una niña de 13 años en plena calle en Pontevedra. Los agresores son menores de entre 12 y 14 años, que la golpearon brutalmente y lo grabaron todo para colgarlo en redes. Además, también la arrancaron el pelo para exhibirlo como si fuera un trofeo.

La víctima ha denunciado que la otra niña, de su misma edad, la increpó cuando paseaba con su prima. En ese momento es cuando da comienzo una salvaje pelea entre las dos mientras un nutrido grupo de menores les observa sin hacer absolutamente nada para separarlas.

Viendo todo como si fuera un espectáculo. Viendo los golpes que la agresora propinaba mientras grababan todo con sus móviles y se reían hasta que, de repente, la agresora pide ayuda. "Alguna amiga mía que le coja del pelo. ¡Sumisión! ¡Sumisión!", se les escucha decir.

Sin poner objeción alguna, acatan su orden y tiran del pelo de la víctima para llegar incluso a arrancárselo. Para desatar todavía más carcajadas entre los allí presentes que seguían sin hacer nada. Incluso avisan a los que no se han enterado o no se están enterando de lo que está pasando para que se sumen a las risas.

Mientras, la amiga de la agresora vuelve de nuevo a la acción para arrancar mechones de cabello de la víctima. Los exhibe en una imagen, después de que se escuchase que hiciera "una puta foto". Como si fuera un trofeo. "Cuánto pelo, hermana", se escucha.

La víctima de la agresión ya ha puesto una denuncia junto al parte de lecciones. "Tiene moratones, hematomas y golpes. Aparte de la calvicie en varias zonas", cuenta su madre.

Las imágenes, además, se han difundido en redes dejando una clara pregunta. ¿Quién es más culpable? ¿El que golpea... o el que observa, ríe y no hace nada para evitar los golpes?

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