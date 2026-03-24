Un brote de salmonelosis en un colegio de Talavera deja al menos una alumna en la UCI y otras 13 ingresadas

Los detalles En total, han sido 47 las niñas que se han visto afectadas por salmonelosis después de ingerir un alimento "en mal estado" en el centro educativo. Todavía se estudia cuál pudo ser el origen de la intoxicación entre las menores.

Un brote de salmonelosis ha afectado a 47 alumnas en un colegio de Talavera de la Reina, Toledo, con 14 menores hospitalizadas y una en la UCI del Hospital General Universitario de Toledo. El incidente comenzó el 19 de marzo, cuando varias niñas se sintieron mal tras consumir un alimento presuntamente en mal estado. Inicialmente, solo un pequeño grupo resultó afectado, pero el número de casos ha aumentado. Las alumnas están evolucionando favorablemente. El colegio Compañía de María ha enviado muestras del menú al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda para determinar el origen de la intoxicación.

Hasta 47 alumnas afectadas, 14 menores hospitalizadas y una ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital. Este es el resultado de un brote de salmonelosis que se ha reproducido en un colegio de Talavera de la Reina, en Toledo.

En concreto, 13 niñas han tenido que ser trasladadas e ingresadas en el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, en Talavera. Mientras que la alumna más afectada por esta bacteria permanece en la UCI del Hospital General Universitario de Toledo. Pese a ello, las autoridades ya han confirmado que todas las alumnas están evolucionando favorablemente.

Todo comenzó el pasado 19 de marzo, cuando varias niñas aseguraron encontrarse mal. Acababan de comer un alimento que, ahora se supone, estaba "en mal estado". En un principio fue un grupo pequeño el afectado por la intoxicación, pero a fecha de este martes se han comunicado hasta 47 enfermos por salmonelosis. Todos de ese centro educativo.

El brote de salmonelosis ha tenido lugar en el colegio Compañía de María, cuyos responsables ya han enviado muestras del menú al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, en Madrid. Allí se realizarán análisis de la trazabilidad del brote y se intentará determinar el origen de la intoxicación.

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